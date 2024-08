Prinz oder Hochstapler: Wer war Kasper Hauser?

1 Restaurant Kaspar Hauser im bayerischen Ansbach: Kaspar Hauser (geboren angeblich am 30. April 1812, gestorben am † 17. Dezember 1833 in Ansbach) wurde als „rätselhafter Findling“ bekannt. Foto: Imago/Imagebroker

Seit fast 200 Jahren ist ungeklärt, wer Kaspar Hauser war und warum er in völliger Isolation aufgezogen wurde. Jetzt bringen DNA-Analysen von zehn Haarproben und einer Blutprobe neues Licht in den Fall – und widerlegt die gängigste Theorie zur Herkunft Hausers.









An Spekulationen über seine Herkunft mangelt es nicht. Trotzdem wurde das Rätsel um den Findling Kaspar Hauser bis heute nie gelöst. Hauser trat, wie es einige Chronisten formulieren, am Pfingstmontag des Jahres 1828 „in die Welt“, genauer gesagt auf den Unschlittplatz in der Nürnberger Altstadt.