Neue Studie: Deutsche verbringen im Schnitt 10 Stunden am Tag mit Sitzen

Ob im Büro, vor dem Fernseher oder unterwegs: Menschen in Deutschland sitzen laut einer Umfrage so viel wie lange nicht mehr. Auf welche Tätigkeiten besonders viel Sitzzeit entfällt.







Berlin - Mehr als zehn Stunden an einem Werktag - so viel Zeit verbringen Menschen in Deutschland einer neuen Umfrage zufolge durchschnittlich im Sitzen. Das ist ein neuer Höchststand, wie Ergebnisse eines Reports der Deutschen Krankenversicherung (DKV) zeigen. Auf der Arbeit sitzen die Befragten den Angaben nach im Durchschnitt 3,5 Stunden, weitere 2,5 Stunden verbringen sie vor dem Fernseher. Auf Wegzeiten mit Bahn, Auto oder anderen Verkehrsmitteln entfallen pro Tag 80 Minuten, auf die Zeit am Computer oder Tablet 1,5 Stunden. In der übrigen Freizeit verbringen die Menschen im Mittel weitere 82 Minuten im Sitzen.