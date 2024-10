1 Dominik Feigenbutz verlässt Brigachtal. Foto: Hella Schimkat

Der Pfarrer wechselt seine Stelle und verlässt die katholische Seelsorgeeinheit.









Traurige Nachricht für die Kirchengemeinde „zwischen Brigach und Kirnach“: Pfarrer Dominik Feigenbutz blickt einerseits auf zehn Jahre seines Wirkens in der Kirchengemeinde zurück, gleichzeitig informierte er, dass er die katholische Seelsorgeeinheit am 1. Oktober 2025 verlassen wird, um in Konstanz eine neue Stelle anzutreten. Am 1. Januar 2026 beginne seine Arbeit als Seelsorger in der neuen Großpfarrei.