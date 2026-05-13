Das hat gerade noch gefehlt: da taucht Horst Schlämmer auf und keiner darf lachen! So ergeht es den Kandidaten der siebten Staffel von «LOL - Last One Laughing». Darum geht es in den neuen Folgen.
München - "LOL - Last One Laughing" startet mit einem Knaller in die siebte Staffel: Horst Schlämmer höchstpersönlich gibt sich die Ehre! Was die Aufgabe von Hape Kerkelings Kunstfigur sein wird, wer noch dabei ist und was die neuen Folgen der Show so besonders macht, das hat "LOL"-Schöpfer Michael "Bully" Herbig der dpa in München zum Start der neuen Staffel verraten. Ab Donnerstag (14. Mai) zeigt Prime Video wöchentlich zwei Folgen.