Die Schweizer Theaterautorin Anaïs Clerc wird am 1. Oktober um 19.30 Uhr als neue Stipendiatin willkommen geheißen.

Zum Festakt im bischöflichen Konvikt sind alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das vom Kulturamt organisierte und vom Konvikt und der Volksbank Rottweil geförderte Stadtschreiberstipendium geht 2024 an Anaïs Clerc. Noch bis Mitte Dezember wird sich die Autorin ins literarische Leben der Stadt einbringen, aber auch Zeit für eigene Projekte haben.

Anaïs Clerc, die bisher vor allem als Theaterautorin in Erscheinung getreten ist, möchte während ihres Aufenthalts in Rottweil an ihrem ersten Roman arbeiten.

Am Stadtschreiberstipendium reizt sie unter anderem die Möglichkeit, den Alltag im Bischöflichen Konvikt kennenzulernen. Da sie in ihrem Romanprojekt das Aufwachsen und die Kindheit in einem kleinen, stark christlich geprägten Dorf schildert, ist sie besonders daran interessiert, wie sich junge Menschen in der heutigen Zeit mit dem Glauben auseinandersetzen und wo sie Halt und Sicherheit finden.

Erstes Kennenlernen

Ein erstes Kennenlernen ist bei der Einführung am 1.Oktober im Festsaal des Konvikts möglich. Nachdem sie vom stellvertretenden Konviktsdirektor Ivica Plavotic und Oberbürgermeister Christian Ruf offiziell begrüßt wurde, wird ihre Vorgängerin Ika Sperling das Amt an die neue Stipendiatin übergeben – leider nur virtuell, da Sperling wegen ihrer Teilnahme am Comicfestival Hamburg verhindert ist.

Anschließend wird Anaïs Clerc sich in einer kurzen Lesung selbst kurz vorstellen. Nach dem offiziellen Teil gibt es dann Gelegenheit, bei einem kleinen Umtrunk den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen und erstmals mit der neuen Stadtschreiberin persönlich ins Gespräch zu kommen.

Jugendschreibwerkstatt

Im Rahmen ihres Aufenthalts wird Anaïs Clerc wie gewohnt eine Offene Jugendschreibwerkstatt anbieten, die sich nicht nur an die Konviktorinnen und Konviktoren, sondern an alle Rottweiler Jugendlichen richtet. Das erste Treffen wird am 15. Oktober stattfinden, weitere Termine werden dann gemeinsam vereinbart.

Lesung

Das Thema der Schreibwerkstatt ist „Schreiben fürs Theater“. Die traditionelle Lesung im Schwarzen Lamm, bei der Anaïs Clerc ihren in Arbeit befindlichen Roman vorstellen wird, ist am 17. Oktober geplant. Auszüge aus ihren Theaterstücken werden Schauspielerinnen im Rahmen einer Szenischen Lesung am 3. November im Zimmertheater vortragen.

Dort wird auch die Verabschiedung der Stadtschreiberin am 12. Dezember stattfinden, bei der dann auch die Ergebnisse der Jugendschreibwerkstatt präsentiert werden.

Infos: Kulturamt (0741/49 43 01 sowie kultur@tweil.de), Bischöfliches Konvikt (0741/5 32 70 sowie info@konvikt-rottweil.de)