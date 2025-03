Damit entwickelt sich der Bereich des Riedbrunnenparks und rund um das Viadukt immer mehr zu einem Zentrum für sportliche Aktivitäten in der Stadt, vor allem für junge Menschen.

Schließlich gibt es auf dem einstigen Landesgartenschau-Ausstellungsgelände bereits ein Kleinspielfeld, einen attraktiven Spielplatz und seit wenigen Monaten direkt unter einem großen Torbogen des Viadukts auch ein asphaltiertes 3x3-Basketballfeld.

Weiter geht es nun mit dem Pumptrack, einer gestalteten ovalen Strecke, die eigentlich mit fast allem, was auf Rollen fährt, genutzt werden kann. Denn im Gegensatz zu den Anlagen auf dem Eisberg ist der Pumptrack mit verschiedenen Sportgeräten nutzbar, vor allem auch mit BMX-Rädern, Inlinern, Cityrollern oder auch Skateboards.

Baubeschluss ist bereits gefallen

Der Technische Ausschuss fällte in seiner jüngsten Sitzung nun einen offiziellen Baubeschluss. Zudem wurden die Arbeiten mit einem Volumen von gut 150 000 Euro an eine Fachfirma vergeben.

Der Standort des Pumptracks am Viadukt Foto: Helber/Quelle Stadt Nagold

Dabei ist geplant, dass die eigentliche Pumptrack-Anlage großteils über Sponsoren finanziert wird. Auch das beauftragte Unternehmen ist ein Sponsor. Weitere sollen folgen.

Der Pumptrack wird asphaltiert und entsteht auf einer ovalen Fläche, die diverse Hindernisse, Kurven und kleine Hügel enthält. Eingefasst wird der Track von Grün- und Böschungsflächen und einem Fußweg zwischen der Anlage und der Waldach.

Die Anlage entsteht auf dem bisherigen Parkplatzgelände am Viadukt. Laut Angaben der Stadtverwaltung ist geplant, die 50 Parkplätze zu verlegen. „Es entfallen keine Stellplätze“, heißt es in der Drucksache zum Baubeschluss. So wird es weiterhin eine Parkplatzreihe entlang der Iselshäuser Straße geben, die sich dann bis etwa auf Höhe des Fußgängerstegs zum Aldi-Markt ziehen wird. Zudem sind einige Parkplätze auch in zweiter Reihe neben dem Pumptrack eingeplant.