Neue Spitze im Karate-Club Horb: Silke Vögele tritt vorzeitig als Vorsitzende zurück

1 Von links nach rechts: Kassier Gudrun Schlegel, neue kommissarische Vorsitzende Stefanie Steinbach, ausgeschiedene Vorsitzende Silke Vögele, 2. Vorsitzender Markus Singer. Foto: Britta Kaupp Bei der Mitgliederversammlung gab es personelle Änderungen an der Spitze und auch einen Blick auf das vergangene Jahr.







Bei der Mitgliederversammlung des Karate-Club „Hara” Horb in Dettingen erklärte Vorsitzende Silke Vögele ihren vorzeitigen Rücktritt aus privaten Gründen an. Als kommissarische Vorsitzende wurde Stefanie Steinbach vom Vorstand einstimmig berufen. Die Mitglieder, Vorstand und Trainer bedanken sich bei Silke Vögele für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement seit 2018 im Verein, so der Verein in einer Mitteilung.