Neue Spielgemeinschaft: Das steckt hinter der SG Hirsau/Oberkollbach

1 Mit einem großen Kader geht die SG Hirsau/Oberkollbach in die Saison. Foto: Kraushaar

Neben der SG Nagold-Nord ist in diesem Sommer eine weitere Spielgemeinschaft im Kreis Calw entstanden – die SG Hirsau/Oberkollbach. Der Zusammenschluss von VfR Hirsau und SV Oberkollbach stellt in der neuen Kreisliga B Nord einen Kader von rund 40 Spielern.









Die vergangene Saison in der Kreisliga B des Fußballbezirks Böblingen/Calw hatten der VfR Hirsau (Platz sieben mit elf Punkten) und der SV Oberkollbach (Rang acht mit sieben Punkte) am Tabellenende abgeschlossen. Vor allem personell taten sich beide Mannschaften schwer – und eine Besserung für die Saison 2024/25 war nicht in Sicht.