Neue Serie von Walter Caroli: Lahrer Straßennamen erzählen besondere Geschichten

1 Die Stadt Lahr am Ausgang des Mittelalters – damals noch mit der intakten Tiefburg und der Stadtmauer. Foto:

Historiker Walter Caroli beleuchtet in einer neuen Serie die Lahrer Straßen und ihre Namen. Zum Auftakt wirft er einen Blick in die Vergangenheit: Als Lahr im 13. Jahrhundert gegründet wurde, hatte die Stadt nur rund 300 Einwohner und überwiegend schmale Gassen. Zu den ältesten gehört die Marktgaß – die heutige Markstraße. Der Urteilsplatz war einst der Mittelpunkt der Stadt.









Link kopiert



Örtliche Straßen und Straßennamen wecken gemeinhin Vorstellungen von Verkehr, Staus, Geschwindigkeits- und Ampelregelungen, Strafzetteln und Ähnlichem. Eine nähere Beschäftigung mit ihnen führt jedoch in andere Gedankenwelten, denn die Entstehung von Straßen und ihre Benennung verraten viel über die lokale Geschichte, in die sie eingebunden sind. Zunächst soll über ihre Entstehungszeit berichtet werden. In weiteren Folgen der neuen Serie werden dann die Lahrer Straßennamen in den Blick genommen.