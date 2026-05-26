New York im Regen, verrauchte Nachtclubs, korrupte Politiker und ein abgehalfterter Privatdetektiv mit Spinnenkräften: «Spider-Noir» ist eine ungewöhnliche Marvel-Serie - und kommt in zwei Versionen.
London - Bevor Tom Holland Ende Juli in "Spider-Man: Brand New Day" wieder seine Netze spannt und auf Verbrecherjagd geht, schickt Prime Video einen anderen, deutlich älteren Spider-Man ins Rennen. "Spider-Noir" heißt die neue achtteilige Serie, die jetzt bei Amazons Streamingdienst zu sehen ist (Start: 27. Mai).