Nach zwölf Jahren als leitender Pfarrer der Kirchengemeinde Friesenheim wird Pfarrer Steffen Jelic zum 1. November eine neue Aufgabe antreten: Er wird Pfarradministrator der Kirchengemeinde Karlsruhe-Durlach-Bergdörfer. Jetzt steht fest, wer seine Aufgaben in Friesenheim übernehmen wird. Josef Rösch und Johannes Mette sind ab November für die Seelsorgeeinheit Friesenheim als Pfarradministratoren „in solidum“ zuständig. „In solidum“ ist ein Leitungsmodell, bei dem mehrere Pfarrer solidarisch, also „in solidum“, die Pfarrgemeinden leiten, heißt es in einer der Erzdiözese Freiburg. Ein Pfarrer übernehme dabei die Rolle des Moderators: im Falle Friesenheim wird dies Pfarrer Rösch übernehmen. Die befristete Beauftragung von Dekan Mette und Pfarrer Rösch steht im Zusammenhang mit der Bildung der 36 künftigen Pfarreien in der Erzdiözese Freiburg zum 1. Januar 2026.

Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg dazu am Sonntag mitteilte, wurde diese Personalentscheidung in den Gottesdiensten auch den Gläubigen in den Gemeinden bekannt gegeben.

Pfarrer Josef Rösch Foto: Erzdiözese Freiburg

Mette ist seit 2018 leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit „An der Schutter“ und Dekan im Dekanat Lahr. Rösch ist seit Juni 2022 leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Rust.

Bernhard Dorner wird die Aufgabe des Kooperators übernehmen. Dorner wurde 1958 in Ettenheim geboren und ist in Kippenheim aufgewachsen. Nach einer Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker, der Fachhochschulreife in Offenburg und einer Zwischenstation bei der Bundeswehr als Soldat, entschied sich Dorner zu einem einjährigen Grundstudium für Religionspädagogik an der Fachhochschule in Eichstätt im Altmühltal. Anschließend wechselte er mit dem kirchlichen Abschluss zum „fachgebundenen Abitur“ zur Katholischen Universität in Eichstätt.

Dekan Johannes Mette Foto: Erzdiözese Freiburg

Mit weiteren Studienaufenthalten in Freiburg und Innsbruck endete die Studienzeit als Diplomtheologe im Jahr 1988. Im Mai 1990 wurde Dorner in Freiburg zum Priester geweiht. Es waren die Berufseinführungsjahre als Vikar, die ihn mit den Gemeindesituationen zunächst als Neupriester in Triberg, dann in Haigerloch und Zell im Wiesental vertraut machten, bevor er die Pfarrgemeinden als leitender Pfarrer antrat: die Seelsorgeeinheit

Pfarrer Berhard Dorner Foto: Erzdiözese Freiburg

Kloster Wittichen von 1995 bis 2008 und die Seelsorgeeinheit Hohberg von 2008 bis 2014. Dem folgte das Amt als Kooperator in den Jahren 2014 bis 2020 in der Seelsorgeeinheit Sinzheim-Hügelsheim und seit Januar 2021 die Leitung der Seelsorgeeinheit.

Verantwortlich für 7000 Katholiken

Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern werden Josef Rösch und Johannes Mette mit Bernhard Dorner für die Seelsorge von rund 7000 Katholiken in den sechs Gemeinden Friesenheim St. Laurentius, Friesenheim-Heiligenzell Herz Jesu, Friesenheim-Oberschopfheim St. Leodegar, Friesenheim-Oberweier St. Michael, Friesenheim-Schuttern Mariä Himmelfahrt und Meißenheim-Kürzell St. Laurentius verantwortlich sein.