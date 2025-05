Wasserflächen für Schwimmkurse sind im Landkreis Calw rar gesät: Nur wenige Betreiber von Bädern im Landkreis Calw stellen ihre Wasserflächen für Kinderschwimmkurse zur Verfügung.

Dies ist laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Neuhengstett, der Sache nicht dienlich: „Oftmals werden Ausreden gesucht oder wir werden als Konkurrenz betrachtet, wenn wir nach Wasserflächen bei den Betreibern anfragen. Uns geht es um die Sache des Schwimmenlernens für Kinder, nicht um Kommerz oder finanzielles Interesse“, so Maik Heisterkamp, Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe in Neuhengstett.

Ohne Schwimmer keine Rettungsschwimmer

„Das Thema ist auch sehr einfach gedacht, denn ohne Schwimmer auch keine Rettungsschwimmer und somit Sicherheit an den Freibädern und Badeseen in Baden-Württemberg sowie den Küsten Deutschlands“, merkt Heisterkamp weiter an. „Umso mehr freuen wir uns, in Bad Wildbad gleich zwei Betreiber für unsere Bedürfnisse gewonnen zu haben“, ergänzt Tobias Dedisch, Leiter Ausbildung der Ortsgruppe.

Elf Kurse für mehr als 100 Kinder

Die Vitaltherme und das Berufsförderungswerk in Bad Wildbad stellen jeweils Wasserzeiten für die DLRG zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Somit ist es der DLRG Neuhengstett zukünftig möglich, auch im Nordosten des Landkreises Calw für mehr Wassersicherheit zu sorgen. „Es sind elf Kurse für über 100 Kinder in Bad Wildbad geplant“, so Dedisch.

Die bereits im Hallenbad Althengstett erprobten Kurssysteme wurden laut DLRG-Ortsgruppe an die Gegebenheiten in Bad Wildbad angepasst und weiter verbessert. Der Mini-Schwimmkurs mit maximal vier Kindern ermöglicht eine nahezu individuelle Betreuung der Jungen und Mädchen. Er fördert und fordert den aktuellen Leistungsstand der Schwimmanfänger. Mit zehn Trainingseinheiten à 45 Minuten erlernen die Kinder das Schwimmen bis hin zum erfolgreichen Absolvieren des Seepferdchens als Ziel.

Spielerisch und in vertrauter Umgebung

Auch die erfolgreich erprobten Eltern-Kind Schwimmkurse werden in Bad Wildbad fortgeführt: Mithilfe einer erziehungsberechtigten Person erlernen die Kinder in acht Einheiten à 45 Minuten spielerisch und in vertrauter Umgebung das Schwimmen.

Wichtig bei diesem Konzept sind die „Hausaufgaben“. So müssen die Bezugspersonen auch daheim mit den Schwimmneulingen Übungen absolvieren, um am Ende an das gemeinsame Ziel, das Seepferdchen, zu kommen. Dafür gibt es für jeden Schwimmschüler eine Pool-Nudel, einen Tauchring und eine Tasche zum Verstauen der Materialien.

Übungen für den Unterricht und für zuhause

Auch ein digitales Heft mit Übungen für den Unterricht, für Übungen zuhause und Bilder zum Ausmalen der erreichten Zwischenziele gehört dazu. „Darüber hinaus wird es auch zwei klassische Kinderschwimmkurse über zehn Einheiten à 45 Minuten für zehn bis zwölf Kinder pro Kurs geben“, ergänzt Tobias Dedisch.

In den vergangenen Monaten fanden umfangreiche Workshops und Termine zur Gestaltung der Kurse statt, teilt die DLRG-Ortsgruppe weiter mit. Ergänzt wird das Angebot in Bad Wildbad mit einem neuen, innovativen Programm für Kleinkinder. „Das Kleinkinderschwimmen bietet sich vor allem aufgrund der Wassertemperaturen in Bad Wildbad an und ergänzt die ganzheitliche Schwimmausbildung von Kindern“, erklärt Heisterkamp.

Stärkere Eltern-Kind-Bindung

In diesen Kursen wir den Kindern zwischen zwei und vier Jahren das neue Element Wasser spielerisch nähergebracht. Die Bewegung im Wasser fördert die Kinder zudem in der sozialen, motorischen, emotionalen und eigenen Wahrnehmung. Durch die Teilnahme der Eltern und dem Körperkontakt wird die Bindung zwischen Kind und Elternteil positiv unterstützt. „Ziel ist bei diesem Kurssystem die Bewältigung der Wassergewöhnung und die spielerische Überwindung von eventuellen Ängsten mit diesem neuen Element“, heißt es weiter.

Zwei Partner in Bad Wildbad

Bei der DLRG Neuhengstett ist man sehr froh, mit der Vitaltherme und dem Berufsförderungswerk zwei starke Partner an der Seite zu haben, die all dies ermöglichen. Die Kurszeiten montags, dienstags und donnerstags sind im Moment ausschließlich durch die Umsetzung über die Bundesfreiwillige Jara Jungfer möglich. Sie absolviert seit September 2024 bis September 2025 ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst (BFD) der DLRG in Neuhengstett.

Im Zuge des Bundesfreiwilligendienstes absolvierte Jara unter anderem die Ausbildung zur Ausbilderin Schwimmen, hat die Kurskonzepte mit entwickelt und freut sich sehr für die Umsetzung in Bad Wildbad: „Ich bin langjähriges Mitglied in der DLRG und freue mich sehr, im Zuge des BFD meine Fachexpertise und Erfahrung in Bad Wildbad einsetzen zu dürfen. Ich lege wahrscheinlich den Grundstein für etwas ganz Großes und Tolles im Landkreis Calw“.

Keine einmalige Sache

Jungfer soll nicht unrecht haben, denn das nun angebotene Programm in Bad Wildbad ist nicht nur als eine einmalige Sache geplant, wie Lisa Zeleny, stellvertretende Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe Neuhengstett, weiß: „Wir sind bekannt für nachhaltige und wiederkehrende Projekte. Wir möchten in Bad Wildbad nicht nur bis zu den Sommerferien, sondern darüber hinaus und unabhängig vom BFD tätig werden“.

So wird es laut Zeleny um Pfingsten herum eine Informationsveranstaltung der DLRG in Bad Wildbad geben, um Mitstreiter für das Vorhaben ab Herbst zu gewinnen. Weiter bieten die umliegenden Freibäder in Calmbach und Höfen an der Enz Möglichkeiten, auch über das Seepferdchen hinaus eine DLRG zu etablieren.

„In Bad Wildbad und Umgebung finden wir im Moment die besten Voraussetzungen, um die Arbeit und den Auftrag der DLRG im Landkreis Calw weiter fortzuführen. Die größte ehrenamtliche Wasserrettungsorganisation der Welt kann in und um Bad Wildbad eine neue Heimat finden. Hierzu bedarf es der Hilfe von Ortsansässigen, aber wir sind zuversichtlich, dies in die Wege und vor allem weiter vorantreiben zu können“, ergänzt abschließend Heisterkamp.

Alle Kurse für die Region Bad Wildbad sind auf der Homepage der DLRG Neuhengstett unter https://neuhengstett.dlrg.de zu finden.