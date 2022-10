So wird Pressearbeit für Vereine viel leichter

Wie mein Verein schneller in die Zeitung kommt: Schwarzwälder Bote bietet neues Portal mit Pressetipps für Ehrenamtliche. Ein Direkt-Formular gibt’s auch.















Mit einer breit angelegten Aktion für Pressearbeit in Vereinen und anderen ehrenamtlichen Gruppen startet der Schwarzwälder Bote seine neue Vereinsoffensive. Zum Auftakt gab es erste Infoabende rund um ein neues Portal für Pressetipps.

Vereine sind uns sehr wichtig

Der Schwarzwälder Bote steht fest zu den ehrenamtlich arbeitenden Vereinen, Gruppen und Einrichtungen in unserer Region. Das vielfältige Wirken dieser Organisationen ist und bleibt fester Bestandteil unserer Lokalteile, denn die Vereine & Co. bilden die Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unseren Dörfern und Städten.

Wie kommen Vereinsberichte in die Zeitung und ins Netz?

Mit seiner breit gefassten Vereinsoffensive möchte der Schwarzwälder Bote es den Vereinen leichter machen, ihre Nachrichten und Informationen in die Zeitung und auf die Homepage zu bringen und damit möglichst viele Menschen zu erreichen.

Was sind die spannenden Themen in den Vereinen?

Das hat mehrere Komponenten: Wir rufen zum einen die Vereine auf, uns spannende Themen aus ihren Bereichen mitzuteilen. Etwa besondere Aktionen oder Bestleistungen sowie neue Angebote für die Allgemeinheit. Oder interessante Köpfe, die sich um den Verein im Hintergrund sehr verdient machen. Auch ein Interview mit dem Vorsitzenden zur Lage bei drängenden Themen des Vereins kann spannend sein. Und auch Reportagen über die Vereinsarbeit sind möglich.

Was Leser am meisten interessiert

Wichtig dabei ist, dass die Themen eine breite Leserschaft interessieren und bewegen. Die Redaktion hat dazu über verschiedene Analysen mit klassischen Zeitungslesern und Online-Usern herausgefiltert, welche Themen diese am meisten lesen. Vor allem die Themen Sicherheit und Kriminalität, Verkehr, Handel, Einkaufen und Gastronomie, Unfälle und Unglücke, Menschen und ihre Schicksale, Wirtschaft, Freizeit, Veranstaltungen und Feste, Umwelt, Gesundheit, Verbraucherthemen und Wohnen stehen bei den Lesern am höchsten im Kurs.

Klassische Berichte sind weniger spannend

Bei den Untersuchungen und Auswertungen kam auch heraus: Klassische Berichte über Jahreshauptversammlungen finden leider oft nur mäßiges Leserinteresse. Deshalb will sich die Redaktion im Sinne der Leser stärker auf spannende Vereinsthemen konzentrieren und diese gezielter präsentieren.

Pressetipp-Portal bietet eine Fülle an Infos

Für Berichte über Hauptversammlungen, Vereinsausflüge und andere Aktionen hat die Redaktion zwei neue Angebote für Vereine und Gruppen ausgearbeitet. Zum einen finden deren Presseverantwortliche nun reihenweise ganz praktische Tipps und Hinweise für bessere Vereinsberichte auf einem neuen Schwabo-Pressetipps-Portal (siehe Info). Dort erfährt man in einer Übersicht, was es aus Zeitungssicht bei Texten und Bildern von Vereinen zu beachten gilt.

Bequemes Formular für schnelles Schreiben

Dort ist auch die zweite nützliche Neuerung zu finden: ein Direkt-Formular für Presseberichte an den Schwarzwälder Boten. Dieses ist ganz einfach auszufüllen, mit entsprechenden Feldern für Haupttext, Bildunterschrift, Kontaktadressen und natürlich der Möglichkeit, auch ein Bild hochzuladen.

Mit diesen verschiedenen neuen Angeboten ruft die Redaktion Vereine & Co. dazu auf, ihr Vereinsleben aktiv einem großen Publikum bekannt zu machen.

Hier gibt es die vielen Tipps

Neues Portal: Die Übersicht mit praktischen Tipps und Kniffen für gute Pressearbeit steht im Internet unter www.schwarzwaelder-bote.de/pressetipps

Digitales Formular: In diesem Portal direkt zu öffnen ist ein digitales Formular, mit dem Vereinsberichte mit und ohne Foto bequem und sicher an die jeweilige Lokalredaktion geschickt werden können. Das Ausfüllen ist ganz einfach. In den entsprechenden Feldern stehen die nötigen Hinweise. Auch im Pressetipps-Portal selbst wird das nochmals bequem Schritt für Schritt erklärt.

Sollen wir es Ihnen zumailen?

Haben Sie Interesse? Wer bei den Informationsabenden verhindert war, dem schicken wir eine digitale oder auch eine gedruckte Version der Pressetipps sehr gerne zu. Senden Sie dazu einfach eine kurze Mail mit Betreff "Pressetipps", Namen und Adresse an chefredaktion@schwarzwaelder-bote.de. Bitte vermerken Sie, ob Sie die Informationen per Mail oder Post bekommen möchten.

Oder lieber klassisch per Post?

Anfragen per Post bitte an Schwarzwälder Bote, Chefredaktion, "Vereine", Kirchtorstr. 14, 78727 Oberndorf. Wir senden Ihnen dann die Informationen aus dem Online-Portal in gebundener Form auf Papier zu. Natürlich kostenlos.