Sie muss nur noch fertig eingerichtet werden, dann kann es losgehen: Die Schutzhütte des Waldkindergartens in Schmieheim steht bereits, ebenso wie die dazugehörige Terrasse. Die Erdarbeiten wurden ebenfalls schon erledigt und Elektrik sowie Wasser- und Abwasseranschlüsse verlegt. Es ist also alles bereit für die feierliche Eröffnung am 23. September.

Darauf, den Naturkita-Kindern nicht nur – wie vielerorts üblich – einen Hobbit- oder Wichtelwagen hingestellt, sondern gleich eine eigene Hütte gebaut zu haben, ist man in der Gemeinde Kippenheim stolz, erklärt Hauptamtsleiterin Sina Schultheiß unserer Redaktion. Die Kosten für die Unterkunft belaufen sich auf knapp 150 000 Euro, hinzu kommen noch die Kosten für die Erdarbeiten.

Die Hütte steht nicht weit vom bisherigen Unterschlupf der Kinder, der Hütte Vogesenblick der Feuerwehr, entfernt. „Der Standort ist toll: Er ist direkt am Wald gelegen, es ist ein idyllisches Plätzchen“, sagt Schultheiß.

Terrasse bietet so viel Platz wie das Innere der neuen Schutzhütte

Angefertigt und aufgestellt wurde die neue Hütte von der Firma Nowack Holzbau aus Kippenheim. Sie soll den Naturkita-Kindern einen Unterschlupf bei schlechtem Wetter bieten. Ihr Inneres besteht aus einem großen Raum. Bei der Tür am Eingang befinden sich Hacken und Stauraum für die Garderobe jedes Kindes. „So dass jeder sein Plätzchen hat“, wie Schultheiß erläutert.

Zudem wird es eine Kücheninsel geben und einen großen Tisch, der aber auch zusammengeklappt werden kann, wenn der Platz für andere Aktivitäten gebraucht wird. Damit will man flexibel auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.

So idyllisch ist die Schutzhütte gelegen. Foto: Decoux

So groß wie der Raum der Hütte selbst ist deren Terrasse. Sie ist überdacht, so dass die Kinder die Möglichkeit haben, unter dem Dach matschige Schuhe und nasse Jacken im Trockenen auszuziehen, bevor sie die Hütte betreten. Sanitäre Anlagen besitzt die Hütte keine, diesbezüglich werden die Kinder weiterhin die Hütte Vogesenblick nutzen.

Das Angebot des Naturkindergartens komme bei den derzeit sieben Kindern und ihren beiden Erzieherinnen gut an, verrät Schultheiß. „Ich war selbst schon oben. Alle wirken sehr glücklich und es wird viel in und mit der Natur gemacht und gebastelt. So haben die Kinder mit ihren Erzieherinnen bei der neuen Hütte schon ein Beet angelegt, auf dem unter anderem Heidelbeeren wachsen sollen.“

Träger und Nachfrage

Aufgrund des Fachkräftemangels im Erziehungsbereich wurde die Naturkita-Gruppe zunächst als Kleingruppe mit zehn Plätzen eröffnet. Eine Ausweitung auf 20 Plätze ist aber grundsätzlich möglich und auch vorgesehen. Aktuell werden sieben Kinder in dieser Gruppenform betreut. Die Naturkindergarten-Gruppe gehört zum evangelischen Hanna-Baumann-Kindergarten in Schmieheim. Ihr Träger ist die evangelische Kirche. Finanziert wird die Naturkindergartengruppe jedoch von der Gemeinde Kippenheim.