Neue Schulleiterin in Ostelsheim: „Es ist ein Anfang mit sehr viel Vertrauen“

Melanie Sickel ist jetzt offiziell Rektorin der Bildungseinrichtung, an der derzeit rund 100 Kinder betreut und unterrichtet werden.
Mehr als 100 Jungen und Mädchen an der Grundschule Ostelsheim haben jetzt eine neue Rektorin. Für die offizielle Amtseinsetzung war ein beeindruckendes Rahmenprogramm vorbereitet worden durch die jugendlichen Mitglieder von Schulchor und Theater AG, die Stickel mit diversen Vorträgen, Tanzaufführung, Gesang- sowie Instrumental-Einlagen begrüßten. Schulamtsleiter Volker Traub überreichte offiziell die Ernennungsurkunde zur Schulleiterin.