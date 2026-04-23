Neue Schulleiterin in Hechingen: Dagmar Hilsenbeck an der Schule begrüßt

Mit der Digitalausstattung ist die neue Schulleiterin zufrieden. Probleme könnte es beim Sport geben.
Dagmar Hilsenbeck ist die neue Schulleiterin der Grundschule Hechingen-Stetten. Sie folgt auf Ursula Kleinmaier, die zum Ende des Schuljahres 2024/25 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nach einer Interimsphase mit einem vorübergehenden Schulleitungsteam des Stettener Kollegiums war Dagmar Hilsenbeck vor Ostern vom Regierungspräsidium zur Schulleiterin bestellt worden, nachdem das Auswahlverfahren, an dem die Stadt und der Gemeinderat beteiligt waren, erst im Februar abgeschlossen worden war.