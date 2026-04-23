Neue Schulleiterin in Hechingen: Dagmar Hilsenbeck an der Schule begrüßt

Dagmar Hilsenbeck ist die neue Schulleiterin der Grundschule Hechingen-Stetten. Sie folgt auf Ursula Kleinmaier, die zum Ende des Schuljahres 2024/25 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nach einer Interimsphase mit einem vorübergehenden Schulleitungsteam des Stettener Kollegiums war Dagmar Hilsenbeck vor Ostern vom Regierungspräsidium zur Schulleiterin bestellt worden, nachdem das Auswahlverfahren, an dem die Stadt und der Gemeinderat beteiligt waren, erst im Februar abgeschlossen worden war.​

Bürgermeister Philipp Hahn, Ortsvorsteher Otto Pflumm und Marc Meßmer, Leiter des Öffentlichkeitsbereichs im Fachbereich Bürgerdienste, begrüßten Dagmar Hilsenbeck an ihrer neuen Wirkungsstätte. ​ „Wir sind dankbar, dass sie sich für die Stelle als Schulleiterin in Stetten beworben haben. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass sie bereit sind, die Verantwortung für die Grundschule zu übernehmen“, betonte Hahn eingangs. Er richtete Grüße vom Gemeinderat aus, der der Besetzungsempfehlung des Regierungspräsidiums einstimmig gefolgt war.​​ Dagmar Hilsenbeck hat ihr Referendariat in Weil der Stadt absolviert und war danach beim Schulverbund Oberndorf tätig, bevor sie 2016 an die Grundschule in Hechingen wechselte, wo sie zuletzt hauptsächlich in der Außenstelle in Sickingen tätig war. ​

In der Grundschule Hechingen war Dagmar Hilsenbeck Mitglied im erweiterten Schulleitungsteam und mit wichtigen Querschnittsaufgaben betraut, unter anderem war sie gemeinsam mit einem Kollegen für die Digitalisierung und Medienentwicklung verantwortlich. Darüber hinaus war sie die Leiterin der Fachschaften Sport und Mathematik. Mit der digitalen Ausstattung der Grundschule Stetten ist Dagmar Hilsenbeck aktuell ganz zufrieden. Probleme stehen aber beim Sport an, bekanntermaßen ist die Stettener Halle längstens bis Jahresende 2026 benutzbar. Dagmars Hilsenbeck verweist auf das Angebot von Bolls Ortsvorsteherin Meta Staudt, die Boller Halle zur Verfügung zu stellen.​

An Schülern und Schülerinnen mangelt es der Grundschule, die ja auch als „Nachbarschaftsschule Stetten-Boll“ apostrophiert wird, übrigens nicht. Aktuell sind die Klassen 1 bis 3 zweizügig, die Klasse 4 einzügig. Ab dem nächsten Schuljahr ist auch die 4. Klasse zweizügig.​

Dagmar Hilsenbeck ist bereits fest in die Dorf- und Schulgemeinschaft eingebunden. Sie wohnt im Stadtteil Stetten und ist im TSV Stetten aktiv. Dort trainiert sie inzwischen die F-Jugend im Fußballsport.