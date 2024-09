Neue Schulleiterin in Donaueschingen: Eine reizvolle neue Aufgabe

Neue Schulleiterin in Donaueschingen

1 Die 53-jährige Elisabeth Büstgens ist neue Schulleiterin der Grundschule Wolterdingen. Sie findet den Ort und die dort gut vernetzte Schule reizvoll. Foto: Anita Reichart

Elisabeth Büstgens ist die neue Leiterin der Grundschule in Wolterdingen. Mit ihrer neuen Position kommt mit ihr auch ein neues Erziehungs-Konzept an die Schule. Mit der „Hilfe zur Selbsthilfe“ will sie Kinder zu gesunder Neugier und Selbstständigkeit bewegen.









Nicht nur für 26 Kinder startete mit dem neuen Schuljahr 2024/25 ein neuer Lebensabschnitt an der Wolterdinger Grundschule, sondern auch für die neue Schulleiterin Elisabeth Büstgens. Sie tritt in die Fußstapfen von Regina Kanstinger, die jetzt an der Donaueschinger Erich-Kästner-Schule unterrichtet.