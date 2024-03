1 Auf dieser Wiese neben dem Wohnmobilstellplatz im Lahrer Osten könnte die vieldiskutierte neue Schule entstehen. Foto: Bender

Wird die Schuldengrenze für den Bau einer Breitmatten-Schule angehoben oder wird an anderer Stelle gespart? Die Lahrer Räte fanden sich am Montag in einer grundsätzlichen Diskussion wieder. Sie waren sich aber einig, den Antrag auf Förderung zu stellen.









25 Millionen Euro – diese Zahl schwebte am Montagabend wie ein Damoklesschwert über dem Lahrer Gemeinderat. So teuer wäre die von der Verwaltung, dem Gremium und allen voran den Elternvertretern favorisierte Lösung, die Betreuungssituation im Osten der Stadt in den Griff zu bekommen: der Bau einer Schule in den Breitmatten inklusive Erweiterung der Eichrodtschule und Umbau der Kuhbacher Schule zu einer Kita. Doch wie will man das alles bei knappen Kassen finanzieren, vor allem wenn es keine Förderung von bis zu zehn Millionen Euro (siehe Info) gibt? Die Stadträte diskutierten verschiedene Lösungen.