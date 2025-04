Von der Finanzwelt zum Dorfleben Autorin Sarah Tischer über ihr neues Buch und das Leben auf dem Land

Sarah Tischer hat sich gegen eine Karriere in der Finanz- und Versicherungsbranche und für ein Leben auf dem Land entschieden – ein Leben in Igelsberg, wo sie als Gastronomin Gäste beherbergt. Im Interview gibt sie Einblicke in ihr neues Buch.