Neue Scanner am EuroAirport: Bald mehr Flüssigkeit im Handgepäck erlaubt

Bald sind bis zu zwei Liter Flüssigkeit im Handgepäck erlaubt. Am EuroAirport müssen Passagiere aber noch bis etwa 2030 warten.
Die Europäische Union macht’s möglich: Bald ist bei Flugreisen mehr Flüssigkeit im Handgepäck erlaubt. Denn: Die EU lässt ab sofort Spezialscanner zu, mit der die 100- Milliliter-Begrenzung überflüssig wird. Zukünftig sind bis zu zwei Liter im Handgepäck erlaubt. Bislang galten für Flugreisen strenge Regeln für Flüssigkeiten im Handgepäck, um Terrorakte mit Flüssigsprengstoff zu verhindern. Dieser soll von den neuen Scannern erkannt werden – nun sind die Flughäfen am Zug, die Technik flächendeckend einzuführen. Während Flughäfen vielerorts möglichst schnell mit den neuen Scannern an den Start gehen wollen, um den Andrang an den Kontrollstellen zu entschärfen, wird es am EuroAirport wohl noch einige Jahre dauern.