Dieses Haus will die Stadt vor dem Abriss bewahren. Foto: Gieger

Der Eigentümer will das ungenutzte Gebäude in der Obststraße 5 abreißen – die Verwaltung will das Haus aus dem 18. Jahrhundert gerne erhalten. Daher soll der Gemeinderat am Montag eine Erhaltungssatzung für die Lahrer Altstadt beschließen.









Es ist neblig am Freitagmorgen. Das trostlose Wetter in der Innenstadt schmeichelt dem Haus in der Obststraße nicht. Das Ladengeschäft im Erdgeschoss ist schon lange leer, der Boden ist mit Baumaterial übersät, am Fenster hängt ein Werbeplakat für den Freiburger Weihnachtszirkus, der bereits Anfang Januar zu Ende ging. Früher hatte in dem Gebäude Omnibus Schärer seinen Sitz, mittlerweile sind die Geschäftsräume leer. Und auch die Obergeschosse scheinen nicht mehr genutzt zu werden, ein Fenster fehlt, der Dachstuhl wurde mit Holz stabilisiert.

Das Haus in der Obststraße 5 ist nun Anlass für die Stadt, eine „Erhaltungssatzung Altstadt“ durch den Gemeinderat aufstellen zu lassen. Heißt: der Abbruch des Hauses, das laut Stadt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt, soll verhindert werden. Bei der Stadt liegt ein Antrag auf Abriss des Wohn- und Geschäftshauses vor. Die sogenannte Entscheidungsfrist endet am 28. Februar, grünes Licht zum Abbruch gibt es also noch nicht.

Seit einem Jahr steht das Gebäude nicht mehr unter Denkmalschutz

Doch laut Verwaltung wollte der Besitzer nicht warten und hat „mit den Abrissarbeiten im Inneren bereits begonnen“, schreibt die Stadt in einer Vorlage für die Gemeinderatssitzung am Montag ab 17.30 Uhr im Rathaus II. Dem weiteren Abriss des Gebäudes will die Stadt einen Riegel vorschieben, auch wenn es seit einem Jahr nicht mehr unter Denkmalschutz steht. Diese Eigenschaft hat das Haus aufgrund von Veränderungen im Inneren durch den Eigentümer verloren.

Für die Verwaltung gibt es jedoch auch weiterhin ein Interesse daran, das Gebäude in der Obststraße zu erhalten. „Nichtsdestotrotz ist es mit seiner Fassaden- und Dachgestaltung ein ortsbildprägendes Zeugnis für die einfachere bürgerliche Baukultur in Lahr vor 1800 und auch jenseits des Denkmalschutzrechts erhaltenswert“, heißt es in der Vorlage zu dem Punkt, der erst nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Grund für die kurzfristige Behandlung des Themas, das dementsprechend auch nicht vorher im Technischen Ausschuss beraten worden ist, ist das Auslaufen der Frist kurz nach der Gemeinderatssitzung.

„Soll der Abbruch verhindert werden, ist bis zu diesem Datum eine sichere Rechtsgrundlage zu schaffen“, heißt es in der Vorlage. Ganz neu ist das Thema Altstadtsatzung nicht, ohnehin war geplant, die bislang gültige Satzung von 1982 „vollständig neu zu fassen“. Diese mehr als 40-jährige Satzung findet auch weiterhin Anwendung. Es gebe aber „Zweifel an ihrer Rechtsbeständigkeit im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung“, so die Verwaltung, zudem entspreche sie inhaltlich teilweise nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen. Mit einer neuen Erhaltungssatzung sollen künftig „Gebäudeabbrüche, wesentliche bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen besser steuern beziehungsweise im Einzelfall sogar verhindert“ werden.

Satzung soll künftig in der gesamten Lahrer Altstadt gelten

Da viele baugestalterische Charakteristika allein mit einer städtebaulichen Erhaltungssatzung – nach Bundesrecht – nicht gesichert werden können, ist in der Vorlage zudem von einer Aufstellung einer Gestaltungssatzung – nach Landesrecht – die Rede. In Kombination könnten so künftig die Ziele erreicht werden.

Die Erhaltungssatzung, die mit dem Gemeinderatsbeschluss gültig werden soll, soll in der Lahrer Innen- beziehungsweise Altstadt auf einer Fläche wirksam sein. Die rund 27,3 Hektar große Fläche wird begrenzt durch die Turm- und Bergstraße im Norden, die Gärtnerstraße im Osten, Alte Bahnhof- und Goethestraße Westen und die B 415 (Tiergartenstraße) im Süden. Diesen Bereich bezeichnet die Verwaltung als „Keimzelle der Stadt“.

Gemeinderat tagt am Montag

Neben der „Erhaltungssatzung Altstadt“, die kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt wurde, wird der Gemeinderat am Montag, 27. Februar, ab 17.30 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus 2 auch über den Haushaltsentwurf der Stadt entscheiden. Die Verabschiedung des Haushalts wurde aufgrund von Vorbehalten mancher Fraktionen Ende 2022 zurückgestellt – nach der Sitzung des Haupt- und Personalausschusses Anfang Februar gilt eine Zustimmung am Montag als sicher.