3 Ab Montag fährt die neue S-Bahn-Linie 62 von Weil der Stadt nach Stuttgart-Zuffenhausen. Foto: Fritsch

Am Montag geht die S62 von Weil der Stadt nach Zuffenhausen in Betrieb. Der VVS feiert sie als große Verbesserung, doch im Kreis Calw und bei den Befürwortern der Hessebahn sieht man sie kritisch. Dahinter steckt mehr als nur eine neue S-Bahn-Linie.















Link kopiert

Kreis Calw - "Schneller am Ziel mit der neuen Linie S62" – so kündigt der VVS (Verkehrsverbund Stuttgart) die neue S-Bahn-Verbindung von Weil der Stadt nach Stuttgart-Zuffenhausen an, die an diesem Montag in Betrieb gehen wird. Sie verkehrt werktags alle 30 Minuten in den Stoßzeiten von 6 bis 9 Uhr sowie von 15.30 bis 19 Uhr und verstärkt damit die bestehende S6.