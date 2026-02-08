Neue Rottweiler Zunft: Neu gegründet – die Nebelhexen steigen aus dem Dunst

Ein in Rottweil neu gegründeter Hexenverein greift historische Motive der Stadt auf und formt daraus eine eigene Sage. Aber was genau verbirgt sich hinter den Nebelhexen?
Was zunächst als launige Idee an einem geselligen Abend begann, hat sich inzwischen zu einem neuen Verein in der Rottweiler Zunftlandschaft entwickelt: Mit den Nebelhexen Rottweil ist im Oktober 2025 eine neue Hexenzunft offiziell ins Vereinsregister eingetragen worden – mit eigener Sage und klaren Vorstellungen für die Zukunft.