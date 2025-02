Neue Regierung muss schnell reagieren: Mercedes wird durch Job-Verlagerung wettbewerbsfähig – das ist alarmierend

Klaus Köster 21.02.2025 - 10:05 Uhr , aktualisiert am 21.02.2025 - 10:05 Uhr

1 Für Mercedes-Chef Ola Källenius geht es bei den Jobs Richtung Osten. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes will wettbewerbsfähiger werden und Jobs aus Deutschland ins östliche Ausland verlagern. Deutschland sollte von solchen Entscheidungen alarmiert sein, meint unser Kommentator.









Link kopiert



Wenn die Lage schwierig wird, greifen Manager gern auf Sprechblasen zurück wie die vom „herausfordernden Umfeld“. Mercedes-Chef Ola Källenius nutzt inzwischen aber ein ganz anderes Vokabular, um zu beschreiben, was sich gerade über seinem Unternehmen zusammenbraut. „Wenn neue Tiere in den Dschungel kommen, muss man sich anpassen“, sagt er. Und damit jeder versteht, wer gemeint ist, schlägt er den Bogen zum eigenen Unternehmen: „Haben wir den Kampfgeist, es mit neuen Wettbewerbern aufzunehmen? Oder sind wir selbstgefällig geworden, weil wir so lange erfolgreich waren?“ Es drohe eine „Falle“.