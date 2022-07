1 Neue Bälle, bitte – die Bundesliga spielt eine Kugel in modifiziertem Design. Foto: imago/Herbert Bucco

Was ist neu in der neuen Bundesliga-Saison, welche Änderungen kommen auf die Clubs um den VfB Stuttgart vom ersten Spieltag am ersten August-Wochenende an zu? Wir geben einen Überblick.

Auswechslungen Während der Pandemie war es erstmals möglich, fünf Auswechslungen pro Spiel vorzunehmen. Diese Regelung hat die DFL nun fix verankert. Es kann also auch künftig fünf Mal in einer Partie gewechselt werden, verteilt auf drei Gelegenheiten pro Mannschaft, hinzu kommt die Halbzeitpause.

Spielabsetzungen Die Clubs der ersten und zweiten Liga haben eine Überarbeitung der Regelungen zur Absetzung von Spielen wegen Erkrankung oder Verletzung verabschiedet. Demnach kann eine Absetzung nur beantragt werden, wenn der Club mindestens 25 Lizenzspieler auf der Spielberechtigungsliste stehen hat. Einem solchen Antrag wiederum kann nur stattgegeben werden, wenn der Club dann weniger als 14 Lizenzspieler oder spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung hat.

Gesperrte und verletzte Spieler werden auch weiterhin als „anrechenbar zur Verfügung stehend“ gezählt. Dies gilt künftig jedoch nicht mehr für verletzte Spieler, für die zum Zeitpunkt der Antragstellung ärztliche Bescheinigungen der Arbeitsunfähigkeit über einen Zeitraum von insgesamt mindestens 20 Tagen vorliegen.

Pandemie-Sonderregelung Verabschiedet wurde zudem eine sogenannte „Pandemie-Sonderregelung“: Ein Club kann also die Absetzung eines Spiels auch dann beantragen, wenn mindestens elf der auf der Spielberechtigungsliste aufgeführten Lizenzspieler sich aufgrund einer Corona-Infektion mit einer solchen Krankheit in Isolation oder als Kontaktperson von infizierten Personen in Quarantäne befinden und demnach nicht anrechenbar zur Verfügung stehen. Einem solchen Antrag sind entsprechende Atteste beizufügen.

Transferperiode Die Sommertransferperiode 2022/23 wird um einen Tag bis einschließlich Donnerstag, 1. September 2022, verlängert. Sie wird damit an das diesjährige Wechsel-Zeitfenster anderer europäischer Top-Ligen angepasst.

Spielball Auch in der Saison 2022/23 stellt Derbystar den Spielball der ersten und zweiten Liga. Das Unternehmen mit Sitz im niederrheinischen Goch widmet den „Bundesliga Brillant APS“ in der kommenden Spielzeit optisch den Fans: Teil des Designs des neuen Modells sind Fan-Silhouetten mit Schals und Fahnen.