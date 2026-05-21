Neue Regeln in St. Georgen: Kostenlose öffentliche Stellplätze in Rathaus-Tiefgarage fallen weg

Kurzparker sind in der Rathaus-Tiefgarage, die derzeit saniert wird, künftig nicht mehr willkommen. Das hat der St. Georgener Gemeinderat nun beschlossen.
Es ist ein heikles Thema, das Parken in der St. Georgener Innenstadt. Nicht weiter verwunderlich also, dass Bürgermeister Michael Rieger zur Einleitung dieses Tagesordnungspunkts im Gemeinderat schon einmal beschwichtigende Worte sprach: Der Vorschlag der Stadtverwaltung habe „eine gewisse Vorgeschichte“ und beruhe auf weitreichenden Überlegungen. „Es sind alles nachvollziehbare Gründe“, versicherte Rieger.