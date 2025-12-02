Neue Regeln in Baden-Württemberg: Was Wilhelma, SSB und Tripsdrill zum Rauchverbot sagen – und was schon gilt

Die Landesregierung will das Nichtraucherschutzgesetz aktualisieren. Die Regeln sollen sich unter anderem auch in Zoos, an Bus- und Bahnhaltestellen sowie in Freizeitparks ändern.
Das Rauchverbot in Baden-Württemberg soll ausgeweitet werden. Die Landesregierung hat eine Novellierung des Nichtraucherschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Der Entwurf muss allerdings noch vom Landtag beschlossen werden. Betroffen sind neben Schulhöfen, Kinderspielplätzen und Freibädern – letztere haben noch eine Weile Zeit, sich entsprechende Konzepte zu überlegen – auch Freizeitparks, Zoos sowie Bus- und Bahnhaltestellen. Gibt es in den betreffenden Betrieben schon Überlegungen, wie man für mehr Nichtraucherschutz sorgen möchte?