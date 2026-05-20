Neue Regeln im Königreich: Thailand streicht 60-Tage-Visafreiheit für Touristen

Nur noch 30 Tage visafrei: Wer jetzt nach Thailand reisen will, muss sich auf neue Regeln einstellen. Auch Urlauber aus Deutschland sind betroffen. Welchen Grund hat die Änderung?
Bangkok - Schlechte Nachrichten für Thailand-Fans: Das Königreich schafft die erst vor zwei Jahren eingeführte 60-tägige visafreie Einreise für Touristen wieder ab. Das Kabinett beschloss eine Rückkehr zu den früheren Einreiseregeln. Künftig dürfen Besucher aus 54 Ländern - darunter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - wieder nur noch 30 Tage ohne Visum im Land bleiben, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf die Regierung.