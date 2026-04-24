Neue Recycling-Station in Nagold: Wie viel Ärger die Abfallwirtschaft zu spüren bekommt

Erst hatte die Abfallwirtschaftsbetrieb den Recyclinghof Nagold dichtgemacht. Inzwischen ist das Angebot wieder am Start – auf Sparflamme. Wie läuft’s auf dem Eisberg?
Lange Jahre lief der Recyclinghof der Abfallwirtschaft Landkreis Calw (AWG) auf dem Nagolder Eisberg einigermaßen reibungslos. Im vergangenen Jahr geriet die Einrichtung dann in die Schlagzeilen. Wegen mutmaßlichen Betrügereien innerhalb der Belegschaft machte die AWG die Einrichtung dicht. Über Monate war die Zukunft des Recyclinghofs unklar. Eine Petition aus der Bürgerschaft kämpfte für den Erhalt – gut 3000 Unterschriften kamen zusammen.