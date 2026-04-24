Neue Recycling-Station in Nagold: Wie viel Ärger die Abfallwirtschaft zu spüren bekommt

Erst hatte die Abfallwirtschaftsbetrieb den Recyclinghof Nagold dichtgemacht. Inzwischen ist das Angebot wieder am Start – auf Sparflamme. Wie läuft’s auf dem Eisberg?

Lange Jahre lief der Recyclinghof der Abfallwirtschaft Landkreis Calw (AWG) auf dem Nagolder Eisberg einigermaßen reibungslos. Im vergangenen Jahr geriet die Einrichtung dann in die Schlagzeilen. Wegen mutmaßlichen Betrügereien innerhalb der Belegschaft machte die AWG die Einrichtung dicht. Über Monate war die Zukunft des Recyclinghofs unklar. Eine Petition aus der Bürgerschaft kämpfte für den Erhalt – gut 3000 Unterschriften kamen zusammen.

Viele Nutzer aus dem Kreis Böblingen Bei der Abfallwirtschaft rauchten die Köpfe, angesichts der Frage, wie es auf dem Eisberg weitergehen soll. Ein Problem an der Sache: Der Hof wurde schon immer aus den Gebühren der Einwohner des Landkreises Calw finanziert. Genutzt wurde er aber regelmäßig zu 50 Prozent von Einwohnern des Landkreises Böblingen (und ein wenig von Menschen aus dem Kreis Tübingen).

Die Einrichtung ist nur noch an zwei Tagen geöffnet. Foto: Bernklau

Doch wie hätte man die Nutzer aus dem Kreis Böblingen an den Kosten beteiligen können? Etliche Gedankenspiele wurden durchgespielt, darunter eine generelle Fremdanliefergebühr für Leute, die nicht aus dem Kreis Calw kommen. Doch alles wurde als nicht praktikabel und nicht umsetzbar wieder verworfen. Zusammen mit den Problemen beim Personal sprach für die AWG also vieles dafür, den Hof geschlossen zu lassen.

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Doch angesichts der Proteste hat man sich nun dazu entschlossen, eine deutlich abgespeckte Version des Recyclinghofs an den Start zu bringen: die Recycling-Station. Mit nur zwei Öffnungstagen am Freitag (13 bis 17 Uhr) und Samstag (8.30 bis 14 Uhr) – und praktisch keinem Personal.

Nur Holz und Grüngut, Papier und Glas können abgegeben werden

Und mit einem sehr eingeschränkten Abgabe-Sortiment. Denn in der neuen Station kann nur Holz und Grüngut, Papier und Glas abgegeben werden. Und das hat verschiedene Gründe: Diese Wertstoffe werden ohnehin gratis angenommen und man braucht dafür kein Personal, das abkassiert. Auch die Entsorgung der Wertstoffe kostet die AWG so gut wie kein Geld. In manchen Fällen, wie dem Papier, kann man sogar noch etwas erwirtschaften, erklärt Christian Gmeiner, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft.

Es können nur noch Grüngut, Papier und Glas abgegeben werden. Foto: Bernklau

Dazu kommt, dass die Nachfrage nach einer Abgabestelle für Grüngut am größten sei. Nach der Schließung des Hofes hätten sich die Beschwerden fast ausschließlich auf die fehlende Abgabemöglichkeit für Grüngut beschränkt, erklärt Helge Jesse von der Abfallberatung der AWG.

Nach der Präsentation der Pläne für die neue Recycling-Station auf dem Eisberg habe man schon mit Gegenwind gerechnet, verraten Gmeiner und Jesse von der AWG, aber letztlich habe es doch „erstaunlich wenige“ Beschwerden gegeben, so Jesse. 40 bis 50 Mails hätten ihn in der Sache erreicht. Dazu noch einige Anrufe.

Bis zu 100 Anlieferungen an einem Samstag

Auch die Resonanz der ersten Öffnungswochenenden könne sich durchaus sehen lassen. Am allerersten Tag habe es 60 Anlieferungen gegeben, verrät Jesse. An einem der vergangenen Samstage sei man schon bei 100 Anlieferungen gelandet.

Im Vergleich zum größten Recyclinghof im Kreis Calw in Walddorf, wo man an normalen Wochenenden 400 Besucher zählt – an extremen sogar mal 800 – sei das für das eingeschränkte Angebot in Nagold doch gar nicht so schlecht, meinen Helge Jesse und Christian Gmeiner.