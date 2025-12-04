Neue rechte Koalition: Weg frei für Babis als Regierungschef in Tschechien

Babis übergibt seinen Milliarden-Konzern an einen Trust. Kritiker zweifeln zwar, ob er wirklich alle Verbindungen kappt. Doch Präsident Pavel ist nun bereit, den Rechtspopulisten zu vereidigen.
Prag - Zwei Monate nach der Parlamentswahl ist in Tschechien der Weg frei für eine neue Regierung. Nach längerem Zögern hat sich Präsident Petr Pavel bereiterklärt, den rechtspopulistischen Wahlsieger und Milliardär Andrej Babis zum Ministerpräsidenten zu ernennen. Dies werde am kommenden Dienstag geschehen, kündigte das Staatsoberhaupt bei X an.