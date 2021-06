Kleiderkammer in Freudenstadt steht vor dem Aus

1 Celia Stierand (rechts) sucht mit ihren Kolleginnen Barbara Haas (links) und Paula Dohmen (Mitte) händeringend nach neuen Räumen für ihre privat geführte Kleiderkammer. Foto: Erb

Seit 2015 betreibt Celia Stierand mit ihren vier Kolleginnen eine privat organisierte Kleiderkammer unter dem Motto "Zweites Leben für die Dinge". Nun steht das Herzensprojekt allerdings vor dem Aus. Die Kleiderkammer muss aus den bisherigen Räumen im Bäko-Gebäude ausziehen.

Freudenstadt - Im alten Bäko-Gebäude erinnert nicht mehr viel an den Glanz alter Tage. Die vier Buchstaben an der Außenseite des Gebäudes weisen Alterungsspuren auf, im Inneren stehen die Räume leer oder wurden mit alten Büro-Utensilien vollgestellt. Einzig Celia Stierand bildet mit ihren Kolleginnen die letzte Bastion im sonst leer stehenden Gebäude.

Doch auch das wird sich bald ändern, denn die Kleiderkammer muss bis Ende September ausgezogen sein. Dann wird das alte Firmengebäude endgültig abgerissen und durch ein neues Feuerwehrhaus ersetzt.

Nachhaltigkeit rückt in den Vordergrund

"Ursprünglich haben wir 2015 mit dem Flüchtingszustrom begonnen. Nun ist aber auch das Thema Nachhaltigkeit viel wichtiger geworden", so die Leiterin. Heutzutage gehe es viel mehr um eine Umverteilung der Dinge – das Motto lautet Wiederbenutzen statt Wegwerfen, sagt Stierand. Auch die Corona-Krise sei ebenso wie in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht spurlos an dem Projekt vorbeigezogen. Zwar sei es möglich gewesen, über weite Teile der Pandemie Einzeltermine zu vergeben und somit Spenden weiterhin annehmen zu können.

Doch besonders der soziale Kontakt und die Netzwerke hätten unter dieser Zeit gelitten. Zudem hätten sich durch die Pandemie auch die Zielgruppen geändert, die auf die Kleiderkammer angewiesen seien, sagt Stierand. So kämen vermehrt auch Rentner, Alleinerziehende oder Selbstständige, die Kleidung aufgrund von existenzbedrohenden Lagen für einen symbolischen Anerkennungs-Euro abholten.

Von Mitteilung der Stadt irritiert

Aus diesem Grund zeigt sich Stierand auch durchaus irritiert darüber, dass die Stadt ihnen mitgeteilt hat, dass in Zukunft kein Bedarf mehr für die Kleiderkammer bestehe. "Bislang war immer alles optimal. Wir haben die Räumlichkeiten und den Strom kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ich finde aber schon, dass uns die Stadt auch weiterhin unterstützen sollte", so Celia Stierand, die die Kleiderkammer ehrenamtlich führt. Sie hebt vor allem den Mehrwert für die Stadt Freudenstadt heraus, den sie zusammen mit ihren Kolleginnen erbringe.

Neben der Kleiderkammer engagiert sich das Team auch in anderen Bereichen großen Beitrag zur Flüchtlingshilfe. "Wir verfügen über ein sehr großes Netzwerk, ob bei bürokratischen Dingen oder rechtlichen Auseinandersetzungen. Die Probleme der Leute sind sehr vielschichtig", stellt die Leiterin fest.

Das fünfköpfige Team hofft nun doch noch auf ein neue Örtlichkeit, in der die Kleiderkammer unterkommen kann. Dabei könnte Celia Stierand mit ihren Kolleginnen auch eine geringe Miete aufbringen. Hauptsache, das Projekt bleibe weiterhin bestehen. "Langsam wird es schon eng. Wir opfern sehr viel Zeit und Energie, und deswegen wäre es auch einfach schade, wenn es nicht weitergeht. Ich empfinde das hier schon fast wie eine Familie."

Wer sich mit einer Idee bezüglich möglicher Räume bei Celia Stierand melden möchte, kann dies unter Telefon 0160/99 08 39 80 oder per E-Mail an celia.stierand@gmx.de. Kleiderspenden können immer freitags zwischen 14 und 17 Uhr oder nach Terminvereinbarung abgegeben werden. Der Kontakt findet dann über die Facebook-Seite der Kleiderkammer statt.