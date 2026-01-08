Neue Protestwelle: Landesweiter Internet-Blackout im Iran

1 Der Iran ist im "Internet-Blackout". (Archivbild) Foto: -/dpa Seit elf Tagen erschüttern neue Demonstrationen den Iran. Nun beschränken die Behörden massiv das Internet. Dies verfolgt einen bestimmten Zweck.







Teheran - Inmitten landesweiter Proteste haben die Behörden im Iran den weltweiten Internetzugang für die Bevölkerung abgeschaltet. Das Land befinde sich in einem "Internet-Blackout", berichtete die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks. Dieser folge auf eine Reihe von Zensurmaßnahmen, die "das Recht der Öffentlichkeit auf Kommunikation in einem kritischen Moment behindern", hieß es in einem Beitrag auf X.