Neue Projekte in Planung: Evangelische Kirche in Freiburg will sich wandeln

Evangelische Kirche in Freiburg will sich wandeln

Neue Projekte in Planung

1 Im Kirchenschiff der Thomaskirche wurde im Zuge der Umgestaltung des Gebäudes eine Himmelsschaukel eingebaut. Foto: Hans-Peter Fischer

Die evangelische Kirche Freiburg hat, wie alle Kirchen in Deutschland, immer weniger Mitglieder. Die Verantwortlichen stellt das vor neue Herausforderungen, um weiter ein wichtiger Teil der Gesellschaft zu bleiben und für die Menschen da sein zu können.









Rund 3000 Menschen sind in den vergangenen beiden Jahren aus der evangelischen Kirche in Freiburg ausgetreten. Derzeit hat sie noch etwas mehr als 44 000 Mitglieder. Unsere Redaktion hat mit Dekanin Angela Heidler über die aktuellen Probleme und Herausforderungen der evangelischen Kirche gesprochen.