Neue Projekte bringen Erfolg: Wie der Schwarzwaldverein junge Menschen für sich gewinnt

Der Schwarzwaldverein Grenzach-Wyhlen probiert Neues aus. Bei dem Projekt „Junge Erwachsene on Tour“ wandern junge Wanderführer auch mal mit Gleichaltrigen.
„Es ist gut, junge Erwachsene gezielt anzusprechen“, stellte Bürgermeister Tobias Benz bei der Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins (SWV) Grenzach-Wyhlen fest. Er verwies damit auf das neue Projekt „Junge Erwachsene on Tour“. Denn junge Wanderführer wollen auch mal mit Gleichaltrigen wandern. „Neue Formate auszuprobieren, ist ein vielversprechender Weg“, so Benz weiter. Dazu zählen auch die beliebten „After-Work-Wanderungen“. „Da komme ich mal mit“, kündigte der Bürgermeister an