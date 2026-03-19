Neue Projekte bringen Erfolg: Wie der Schwarzwaldverein junge Menschen für sich gewinnt

Der Schwarzwaldverein Grenzach-Wyhlen probiert Neues aus. Bei dem Projekt „Junge Erwachsene on Tour“ wandern junge Wanderführer auch mal mit Gleichaltrigen.

„Es ist gut, junge Erwachsene gezielt anzusprechen“, stellte Bürgermeister Tobias Benz bei der Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins (SWV) Grenzach-Wyhlen fest. Er verwies damit auf das neue Projekt „Junge Erwachsene on Tour“. Denn junge Wanderführer wollen auch mal mit Gleichaltrigen wandern. „Neue Formate auszuprobieren, ist ein vielversprechender Weg“, so Benz weiter. Dazu zählen auch die beliebten „After-Work-Wanderungen“. „Da komme ich mal mit“, kündigte der Bürgermeister an

Aktivitäten: In seinem Beitrag dankte Benz dem Verein für die Pflege der Wanderwege, für die Mithilfe bei Veranstaltungen im Jubiläumsjahr „50 Jahre Grenzach-Wyhlen“. Wegewart Jürgen Sonnenberg und sein Team von 15 Helfern, die rund 400 Stunden tätig waren, seien wertvoll für die Gemeinde, betonte Benz. Ein Highlight war die Revitalisierung zum 75-jährigen Bestehen der Striegelbank, die 1950 vom SWV errichtet worden war. Auch das neue Konzept der Wegepaten, die Wege ablaufen und Schäden melden, erwies sich als hilfreich.

Glückwünsche: Bezirksvorsitzender Helmut Müller beglückwünschte den seit einem Jahr gewählten neuen Vorstand zu der Vereinsarbeit im vergangenen Jahr. „Neue Wanderziele und ein vielfältiges Angebot für diverse Zielgruppen zeigen, dass der Verein gut aufgestellt ist. Das ist leider nicht bei allen Ortsgruppen im Markgräflerland der Fall“, so Müller.

Jahresbilanz: Eine Jahresbilanz aus 32 Wanderungen, acht Radwanderungen und Zusammenkünfte wie der „Erste Mai-Hock“ sowie der Sommerhock an der Forsthütte bestätigen, wie lebendig der Verein ist. Neue Wanderführer konnten gewonnen werden, inzwischen sind es 17. Auf den Wanderungen wurden 801 Teilnehmer begrüßt.

Statistik: Vorsitzende Monika Hilgers berichtete über einen positiven Trend bei den Mitgliedern. 2025 konnten 27 Neumitglieder begrüßt werden, so dass der Verein jetzt deren 244 zählt.

Sonder-Ehrung: Höhepunkte des Vereinsjahres war die Teilnahme an der Hauptversammlung in Lahr-Reichenbach mit der Verleihung des Goldenen Ehrenabzeichens an Anette und Peter Rhein.

Naturschutz: Der Bericht des Naturschutzwartes Rainer Pollay bezog sich unter anderem auf die Situation im heimischen Wald. Der berühmte Grenzacher Buchs sei in Gefahr. Invasive Pflanzen wie Kirschlorbeer, runzelblättriger Schneeball und Schmetterlingsflieder breiteten sich aus.

Finanzen: Kassenwartin Heidi Hotz bestätigte einen ausgeglichenen Haushalt und eine solide finanzielle Ausstattung.

Wahlen: Neu im Vorstand ist Heike Sonnenberg als Wanderwartin. Wiedergewählt wurden Katja Wiedemann (zweite Vorsitzende), Heidi Hotz Kassenwartin, Jürgen Sonnenberg (Wanderwart), Dieter Flum (Beirat). Ebenfalls neu gewählt wurde Renate Sammet-Grether (Kassenprüferin) und Sabine Laifert (Ersatzprüferin).

Ehrungen: Seit 70 Jahren gehören Siegfried Grether und Hansfrieder Plattner dem SWV an. Seit 50 Jahren dabei sind Klaus Hafner und Wilhelm Mönch, seit 40 Jahren Erika Keller und Gudrun Aßmann sowie seit 25 Jahren Waldtraud Fiedler und Helmut Issler.