Neue Praxis in Schömberg Corona stellt Familien vor zusätzliche Herausforderungen

Hilfe für Schwangere

Ein weiterer Schwerpunkt von Fests Arbeit ist die Begleitung von Müttern und Vätern durch psychische Krisen rund um Schwangerschaft sowie Geburt. Das umfasse unter anderem die Begleitung nach Fehlgeburten, durch Krisen in der Schwangerschaft, bei Anpassungsschwierigkeiten nach schwierigen Geburtserfahrungen und auch während psychischer Krisen in der Zeit nach der Geburt. Die Stressmanagement- und Achtsamkeitstrainerin sowie Hypnotiseurin Milena Federmann sieht sich "als Reisebegleiterin für eine kleine Wegstrecke im Leben der Menschen". Sie helfe immer dann, wenn die Herausforderungen des Alltags scheinbar zu viel werden. Dies könne die unterschiedlichsten Gründe haben, zum Beispiel Probleme in der Beziehung oder am Arbeitsplatz, Stress, mangelndes Selbstvertrauen, zu viele Sorgen, Umgang mit Corona oder die Suche nach dem Sinn des Lebens. Mit unterschiedlichen Modulen aus den Bereichen Hypnose, Stressmanagement, Achtsamkeit und Meditation helfe sie auf mentaler Ebene, den Anforderungen des Lebens gewachsenen zu sein und ein selbst bestimmtes und glückliches Leben zu führen.

Eine weitere Leidenschaft von ihr sei es, Frauen in ihrer Kinderwunschzeit zu begleiten. Viel zu oft stünden neben den körperlichen auch die seelischen Blockaden einer Schwangerschaft im Weg. Dann werde Vorfreude zur Traurigkeit. Ängste, Blockaden, Verzweiflung, Neid, Wut seien dann unerwünschte, aber treue Begleiter.