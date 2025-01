Neue Praxis in Dettingen

1 Die Arztpraxis in Dettingen bekam Besuch vom Bauträger und vom Horber OB, von links: Ralph Ostertag, Bauträger Dieter Kopp, Katharina Schmid, Ortsvorsteherin Andrea Haigis, OB Peter Rosenberger, Werner Bösch und Albrecht Kächele. Foto: Baiker

Bei einem Besuch der am 27. Januar eröffneten Arztpraxis bekam OB Peter Rosenberger Einblicke in die Arbeitsweise der Dettinger Einrichtung.









In Dettingen hat am 27. Januar in der Kreuzstraße 47 eine neue Hausarztpraxis ihren Betrieb aufgenommen. Für OB Peter Rosenberger und Ortsvorsteherin Andrea Haigis war es wichtig, bei einem Rundgang dabei zu sein.