Neue Praxis in Bad Dürrheim: Ärztin bringt Zweigstelle in die Kurstadt

Gegen den Hausärztemangel: Bad Dürrheim gewinnt mit Biljana Mladenovic eine erfahrene Allgemeinmedizinerin. Sie ist auch als Bade- und Kurärztin qualifiziert.
In Zeiten des Bangens um die ärztliche Versorgung in vielen Orten gibt es für Bad Dürrheim eine erfreuliche Nachricht: Mit der neuen Praxis der Ärztin Biljana Mladenovic in der Luisenstraße gewinnt die Stadt eine engagierte Ärztin hinzu. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin ist zudem Bade- und Kurärztin mit der Zusatzqualifikation Balneologie und medizinische Klimatologie.