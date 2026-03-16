Neue Praxis in Bad Dürrheim: Ärztin bringt Zweigstelle in die Kurstadt

Gegen den Hausärztemangel: Bad Dürrheim gewinnt mit Biljana Mladenovic eine erfahrene Allgemeinmedizinerin. Sie ist auch als Bade- und Kurärztin qualifiziert.

In Zeiten des Bangens um die ärztliche Versorgung in vielen Orten gibt es für Bad Dürrheim eine erfreuliche Nachricht: Mit der neuen Praxis der Ärztin Biljana Mladenovic in der Luisenstraße gewinnt die Stadt eine engagierte Ärztin hinzu. Die Fachärztin für Allgemeinmedizin ist zudem Bade- und Kurärztin mit der Zusatzqualifikation Balneologie und medizinische Klimatologie.

Für viele Bürger bedeute das eine wohnortnahe Betreuung, kürzere Wege und ein wichtiges Plus an Versorgungssicherheit, freut man sich bei der Stadtverwaltung. In den hellen und ansprechend gestalteten Räumen erwarte die Patienten „eine moderne, gut organisierte Hausarztpraxis mit einem engagierten Team“.

Ärztin wohnt auch vor Ort

Das Leistungsspektrum reicht von Vorsorge- und Kinderuntersuchungen bis hin zu spezialisierten Diagnostikangeboten wie Schlafapnoe-Tests. Geleitet wird das Team der medizinischen Fachangestellten von Samira Atic, die als Praxisleiterin eine zentrale Rolle in der Organisation und Patientenbetreuung übernimmt.

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Bürgermeister Jonathan Berggötz besuchte die Praxis gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH, Markus Spettel, um die Ärztin und ihr Team persönlich kennenzulernen. „Es freut mich sehr, dass Bad Dürrheim nun noch besser medizinisch versorgt ist. Für unsere Bürger bedeutet das kürzere Wege, weniger Wartezeiten und eine weitere Praxis, bei der man sich gut aufgehoben fühlt“, betonte Berggötz.

Die Fachärztin, die selbst in Bad Dürrheim wohnt, bringt umfangreiche Erfahrung mit: Nach ihrem Medizinstudium in Serbien arbeitete sie mehrere Jahre in Notfall- und Rehakliniken in Montenegro und Bosnien.

Es ist eine Zweigstelle

Seit 2019 ist sie in Deutschland tätig und leitet erfolgreich eine Praxis in Schwenningen. Nun ergänzt die Zweigstelle in Bad Dürrheim das Angebot für Patienten, die eine wohnortnahe Versorgung suchen.

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„Ich möchte Menschen medizinisch verlässlich begleiten und ihnen in allen Lebensphasen zur Seite stehen. Für Patienten, die regelmäßig ärztliche Betreuung benötigen, ist eine wohnortnahe Praxis besonders wichtig“, so die Ärztin. Unterstützt wird sie von ihrem Team medizinischer Fachkräfte, das die Patientenversorgung sicherstellt, während die Ärztin ihre Praxis in Schwenningen parallel betreut. Die Eröffnung der Praxis ist aus Sicht der Stadtverwaltung „ein positives Signal gegen den Hausärztemangel in der Region“. Die neue Praxis ergänze die bestehende ärztliche Versorgung in Bad Dürrheim „ideal und macht unsere Stadt als Wohn- und Aufenthaltsort noch attraktiver“, so Kur- und Bäder Geschäftsführer Spettel.