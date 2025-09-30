Neue Praxen in Bad Bellingen: Im neuen Gesundheitszentrum geht die Hausarztpraxis in Betrieb

Am 1. Oktober eröffnet Hanna Waschpusch ihre Praxis im neuen Gesundheitszentrum. Einige Bürger nutzten bereits den „Tag der offenen Tür“, um sich einen Termin zu sichern.

Bei einem Gläschen Sekt und Häppchen, Garnelenspießen und Gugelhupf hatten die zahlreichen Gäste am Montagnachmittag ausgiebig Gelegenheit, sich umzuschauen und zu informieren. Neben den Projektbeteiligten, Bürgermeister, Gemeinderäten, Ärztekollegen und Nachbarn waren auch einige Bürger in die neue Hausarztpraxis gekommen – und das nicht nur aus der Gemeinde.

So können sich die Allgemeinmedizinerin Hanna Waschpusch und ihr Team an diesem Nachmittag nicht nur über Blumen und Präsente zur Praxiseröffnung freuen, sondern auch über die ersten Patienten, die sich „gleich zum Start einen Platz sichern wollten“, wie ein Bürger meinte.

Ein Rentner-Ehepaar aus Wollbach berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, auf der „schwierigen Suche“ nach einem Hausarzt im neuen Gesundheitszentrum gelandet zu sein. Sie machten gleich Nägel mit Köpfen und vereinbarten einen Termin. Unter den Gästen war auch eine ältere Bürgerin aus Blansingen, die bisher zu ihrem Hausarzt nach Lörrach fahren muss. „Das wird mir aber wegen der Entfernung zu beschwerlich“, meinte sie, weshalb sie gerne wechseln wolle.

Bei Bedarf weitere Ärzte

In der neuen Bad Bellinger Hausarztpraxis werden neben Inhaberin Hanna Waschpusch die beiden Allgemeinmedizinerinnen Mandy Arnhold und Elke Altmann tätig sein. Zum Team gehören außerdem fünf medizinische Fachangestellte und Krankenschwestern. „Wir sind jedoch offen für weitere Kollegen. Wir werden schauen, wie groß der Bedarf ist“, sagt Hanna Waschpusch, die mit ihrem Mann, Praxismanager Eduard Waschpusch, bereits zwei allgemeinmedizinische Arztpraxen in Bad Krozingen und Buggingen betreibt.

„In allerletzter Sekunde“

Hinter dem Ehepaar liegen „super stressige Wochen“, berichtet Hanna Waschpusch im Gespräch mit unserer Zeitung. „In allerletzter Sekunde“ sei alles für den „Tag der offenen Tür“ fertig geworden, zeigte sie sich erleichtert und mit einem Strahlen im Gesicht.

Breites Spektrum der Allgemeinmedizin

Die Praxis im ersten Obergeschoss bietet sechs Behandlungszimmer sowie Labor und Personalräume. „Wir bieten das breite Spektrum der Allgemeinmedizin“, so Waschpusch. Willkommen seien Patienten von 0 bis 100.

Die Gemeinde stellte der Praxis zur Gestaltung der Räume historische Fotos zur Verfügung. Ein besonderer Hingucker ist die große Textiltapete. Foto: Claudia Bötsch

An den Wänden der Praxis sorgen historische Fotos aus Bad Bellingens Bad-Geschichte für besondere Hingucker – beispielsweise ein Foto aus den 1950er-Jahren, aus den Anfängen des Kurorts, das die ersten Badegäste noch in einem einfachen Holzzuber zeigt. „Uns war es wichtig, einen Bezug zum Ort herzustellen“, sagt Hanna Waschpusch. „Herzstück“ der Praxis ist eine Textiltapete hinterm Empfangstresen.

Auffallend sind auch die Moos-Bilder an der Wand – sie sollen für ein gutes Raumklima sorgen. Außerdem passen sie ins Grün-beige-Farbkonzept der Praxis.

„Happy End nach sieben Jahren“

Begeistert von der Gestaltung zeigte sich auch Bürgermeister Carsten Vogelpohl, der sich beim Rundgang über ein „Happy End nach sieben Jahren Vorlaufzeit“ freute. Er spricht von einem „Meilenstein“ für Bad Bellingen. Im Jahr 2018, als frisch gewählter Bürgermeister von Bad Bellingen, habe man gemeinsam überlegt, wie ein Gesundheitszentrum für Bad Bellingen aussehen könnte – und nun sei es endlich vollbracht, meinte Vogelpohl, der das Projekt damals angestoßen hatte. Wichtig sei die Lage am Ortseingang, darum sei auch die Wahl auf das betreffende Grundstück gefallen, das früher als Parkplatz fungierte.

Das neue Gesundheitszentrum an der Badstraße – noch sind nicht alle Flächen vergeben. Foto: Claudia Bötsch

Nach und nach zieht Leben in das Gesundheitszentrum an der Badstraße ein, während in dem Gebäude immer noch einige Restarbeiten laufen und eine gewisse „Baustellenatmosphäre“ herrscht. Nach der Zahnarztpraxis (zweites Obergeschoss) und der Hausarztpraxis soll voraussichtlich Mitte Oktober auch die Hautarztpraxis im ersten Obergeschoss in Betrieb gehen.

„Meilenstein für Bad Bellingen“

Im November/Dezember soll zudem der Polizeiposten Markgräflerland ins Erdgeschoss einziehen. Fest steht auch, dass eine Apotheke ins Erdgeschoss kommen soll – noch wurde indes kein Betreiber gefunden. „Wenn die Hausarztpraxis in Betrieb ist, finden wir auch eine Apotheke“, ist Thomas Kammerer von der Kammerer Projektbau GmbH aus Efringen-Kirchen überzeugt. Gesucht werden auch noch Nutzer für die freien Gewerbeflächen im zweiten Obergeschoss. „Die Suche läuft“, sagt der Bauunternehmer. Denkbar seien etwa ein Physiotherapeut oder Augenarzt – „auf jeden Fall ein Mieter aus dem Gesundheitswesen soll es sein“, heißt es von Seiten des Bauträgers.

Im Dachgeschoss sollen indes nun zwei Wohnungen statt Praxen entstehen – eine entsprechende Umnutzung ist beantragt.