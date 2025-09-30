Neue Praxen in Bad Bellingen: Im neuen Gesundheitszentrum geht die Hausarztpraxis in Betrieb

Am 1. Oktober eröffnet Hanna Waschpusch ihre Praxis im neuen Gesundheitszentrum. Einige Bürger nutzten bereits den „Tag der offenen Tür“, um sich einen Termin zu sichern.
Bei einem Gläschen Sekt und Häppchen, Garnelenspießen und Gugelhupf hatten die zahlreichen Gäste am Montagnachmittag ausgiebig Gelegenheit, sich umzuschauen und zu informieren. Neben den Projektbeteiligten, Bürgermeister, Gemeinderäten, Ärztekollegen und Nachbarn waren auch einige Bürger in die neue Hausarztpraxis gekommen – und das nicht nur aus der Gemeinde.