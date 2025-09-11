Neue Praxen in Bad Bellingen: Im Gesundheitszentrum geht es langsam, aber sicher los

Die neue Zahnarztpraxis von Alexander Ewert öffnet kommende Woche als erste Praxis im neuen Gesundheitszentrum. Die Hausarztpraxis folgt am 1. Oktober.

Dafür, dass er kurz davor steht, seine erste eigene Praxis zu eröffnen, die er in den vergangenen Wochen ausgestattet und eingerichtet hat, wirkt Alexander Ewert vollkommen tiefenentspannt. Der 37-jährige Zahnarzt kommt ursprünglich aus Berlin, wohnt in Kandern und hat zuvor als angestellter Zahnarzt in der Schweiz gearbeitet. In Bad Bellingen wagt er nun den Schritt in die Selbstständigkeit. Unterstützt von vier Mitarbeiterinnen soll der Praxisbetrieb an der Badstraße sukzessive Fahrt aufnehmen, die digitale Terminvergabe und die Website funktionieren und sind online, es kann losgehen. Seine ersten Patienten werden nächste Woche auf einem der neuen Behandlungsstühle Platz nehmen.

Die Zahnarztpraxis von Alexander Ewert nimmt nächste Woche ihren Betrieb auf. Foto: Marvin Nicklas Hausarztpraxis öffnet am 1. Oktober Stressiger ging es in letzter Zeit bei den Waschpuschs zu, vor der Praxiseröffnung am 1. Oktober gäbe es noch jede Menge zu tun, erzählt Praxismanager Eduard Waschpusch. Zusammen mit seiner Frau, der Allgemeinärztin Hanna Waschpusch, die auch Fachärztin ist für Anästhesie ist, betreibt er bereits zwei allgemeinmedizinische Arztpraxen in Bad Krozingen und Buggingen. Im ersten Obergeschoss des Gesundheitszentrums wird gerade ihre Praxis mit sechs Sprechzimmern ausgestattet. „Es steht Spitz auf Knopf“, sagt Eduard Waschpusch etwas sorgenvoll auf die näher rückende Praxiseröffnung. Für ein Telefonat mit unserer Zeitung unterbricht er den Kurzurlaub, den sich das Paar in Weimar („etwas Ruhe vor dem Sturm“) gönnt. Viele bürokratische Hürden seien im Vorfeld zu nehmen gewesen, sagt Waschpusch. Angestellt bei den Waschpuschs sind die Ärztinnen Mandy Arnhold (mit einer 75- Prozent-Stelle) und Elke Altmann (mit einer 25-Prozent-Stelle), die Hanna Waschpusch in Bad Bellingen unterstützen, bei Bedarf würden mehr Ärzte angestellt.

Das Paar ist – trotz langer Aufgabenliste – zuversichtlich, dass die Praxis am 1. Oktober öffnet. Am 29. September laden Hanna Waschpusch und ihre Kollegen Interessierte zum „Tag der offenen Tür“ von 14 bis 17 Uhr in die neuen Praxisräume ein.

Im Dachgeschoss entstehen Wohnungen

Bauträger Thomas Kammerer von der Kammerer Projektbau Gesellschaft aus Efringen-Kirchen hat in Bad Bellingen nach dem Vorbild des „Hausarztzentrums Rebland“ in Efringen-Kirchen investiert. Die etablierte Hausärztin Hanna Waschpusch bilde mit ihrer Praxis das Kernstück des Gesundheitszentrums, das weitere Fachrichtungen anzieht. Leider, sagt Thomas Kammerer, sei es nicht gelungen, das Gebäude mit seinen 2500 Quadratmetern ausschließlich mit Praxen und anderen Gesundheitsdienstleistern „vollzumachen“. Von Anfang an aber habe die Option bestanden, freie Flächen als Wohnraum anzubieten. Und so kommt es nun auch: Die Nutzungsänderung ist beantragt.

Interessenten sind abgesprungen

Mit einem Augenarzt, der im Dachgeschoss ein Augenzentrum eröffnen wollte, sei man mit der Planung schon „relativ weit gekommen“, erzählt Kammerer – am Schluss sei es aber an der Finanzierung gescheitert. Im Frühjahr hatte ein Physiotherapeut Interesse gezeigt, dort eine neue Praxis zu eröffnen und zusätzlich ein Fitnessstudio einzurichten – auch diese Pläne konnten nicht realisiert werden.

Im ersten Obergeschoss wird auch die Fachärztin der Dermatologie Amira Khemir eine neue Praxis eröffnen. Sie hatte im September 2022 im Kurmittelhaus der Balinea Thermen begonnen, zu praktizieren. Ihr Umzug soll bis Mitte Oktober abgeschlossen sein.

Die Polizei, ein Nutzer, der von Anfang an feststand, wird dagegen ihren Posten im Erdgeschoss erst Ende des Jahres beziehen, vermutlich im November oder Dezember, bestätigt Polizeisprecher Thomas Batzel.