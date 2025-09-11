Neue Praxen in Bad Bellingen: Im Gesundheitszentrum geht es langsam, aber sicher los

Die neue Zahnarztpraxis von Alexander Ewert öffnet kommende Woche als erste Praxis im neuen Gesundheitszentrum. Die Hausarztpraxis folgt am 1. Oktober.
Dafür, dass er kurz davor steht, seine erste eigene Praxis zu eröffnen, die er in den vergangenen Wochen ausgestattet und eingerichtet hat, wirkt Alexander Ewert vollkommen tiefenentspannt. Der 37-jährige Zahnarzt kommt ursprünglich aus Berlin, wohnt in Kandern und hat zuvor als angestellter Zahnarzt in der Schweiz gearbeitet. In Bad Bellingen wagt er nun den Schritt in die Selbstständigkeit. Unterstützt von vier Mitarbeiterinnen soll der Praxisbetrieb an der Badstraße sukzessive Fahrt aufnehmen, die digitale Terminvergabe und die Website funktionieren und sind online, es kann losgehen. Seine ersten Patienten werden nächste Woche auf einem der neuen Behandlungsstühle Platz nehmen.