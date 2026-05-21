Neue Planung: Drei Wohneinheiten weniger in Unterkirnach

Mehrfamilienhäuser im Baugebiet Sommerberg II dürfen nun gebaut werden. Der Unterkirnacher Gemeinderat befasste sich erneut mit dem Vorhaben.
Zum zweiten Mal stand der Bau von drei Mehrfamilienhäusern im Wohngebiet Sommerberg II auf der Tagesordnung des Ratsgremiums. War noch vor einem Jahr die Überschreitung der baurechtlich vorgegebenen Grundflächenzahl um etwa zehn Prozent der Knackpunkt für die Ablehnung des Baugesuchs durch den Gemeinderat, ging es dieses Mal um den Kinderspielplatz, der bei einer so großen Anzahl an Wohnungen vorgeschrieben ist.Zudem thematisierte die Beschlussvorlage, dass zwei Parkplätze im öffentlichen Raum entfallen.