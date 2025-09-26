Neue Pläne fürs Rössle: Chance oder Gefahr für die Schwenninger Museen?

Das ’s Rössle bleibt – und soll künftig auch die Schwenninger Museen vereinen. Diese waren für den Standort Muslenplatz vorgesehen. Was sagen die Verantwortlichen dazu?
Dass das Bestandsgebäude doch nicht abgerissen wird und neben Teilen der Stadtverwaltung, der Bibliothek, der Volkshochschule und Co-Working-Spaces die Städtische Galerie und das „Museum der Zeit“ beheimaten soll, hatte die „politische AG Rössle“ zuletzt mehr oder weniger still und heimlich ausgeheckt – zur Überraschung von manch einem Kultur-Interessierten oder auch Verantwortlichen, wie in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch deutlich wurde.