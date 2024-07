Neue Pläne für Freudenstadt: Was beim nächsten Konzert von „Voice“ anders wird als bisher

1 Ralf Günther (links) ist Vorsitzender bei Kultur am Dobel und zugleich Gitarrist der Gruppe Voice, hier mit Stefan Barth (Mitte) und Burkhard Schmierer. Foto: Hannes Kuhnert

Es ist fast schon eine Weihnachtstradition: Jedes Jahr im Dezember spielt die Band Voice im Stadthaus in Freudenstadt – zumindest bisher. Denn in diesem Jahr gibt es neue Pläne für das Konzert der lokalen Kult-Band. Was Fans jetzt wissen müssen.









Ganz so lange wollte Kultur am Dobel (KAD) eigentlich nicht in die Sommerpause gehen. Am 26. April hatten mit der Gruppe „An Erminig“ die letzten Künstler der Frühjahrssaison ein Konzert gegeben. Weitergehen soll es dann erst wieder nach den Schulferien am 21. September.