1 Kirchengemeinderätin Cordula Eppler (links) und Harald Witte heißen Ann-Kristin Scholls als neue Pfarrerin in Dürrwangen willkommen. Foto: Meinhold

Ann-Kristin Scholl ist am Sonntag als neue Pfarrerin in Dürrwangen willkommen geheißen worden.















Balingen-Dürrwangen - Dem dreistimmigen Glockengeläut vom Turm der evangelischen Petruskirche in Dürrwangen sind am Sonntagvormittag zahlreiche Gottesdienstbesucher gefolgt. Denn die neue Pfarrerin Ann-Kristin Scholl, die am 1. März die Pfarrstelle II der Kirchengemeinde "Unter dem Böllat" angetreten hatte, hielt ihren ersten Sonntagsgottesdienst.

Vikariat im Dekanat Ludwigsburg

Scholl, die im Siegerland im südlichen Westfalen aufgewachsen war und in Tübingen und Greifswald Theologie studiert hat, absolvierte ihre Vikariatszeit in der Kirchengemeinde Remseck im Dekanat Ludwigsburg, wo sie, wie sie sagte, "noch einmal neu Lust auf den Pfarrerberuf mit all seinem Facettenreichtum" erhalten hat. Als "Pfarrerin zur Anstellung" ist sie für zunächst drei Jahre für die Parochien Dürrwangen-Stockenhausen und Zillhausen-Streichen zuständig.

"Tränenorte" im Mittelpunkt

Ihrer ersten Predigt in Dürrwangen legte Pfarrerin Scholl die im Matthäusevangelium, Kapitel 26, enthaltene Geschichte der drei schlafenden Jünger im Garten Gethsemane zugrunde, als Jesus drei Mal im Gebet fragt, ob es möglich sei, dass dieser Kelch an ihm vorübergehe. Sie stellte die Begriffe "Tränen" und "Tränenorte" in den Mittelpunkt und berichtete, dass sich an jener Stelle im historischen Garten Gethsemane heute eine Kapelle befinde, deren Kuppel die Form einer Träne habe und damit an die Tränen Jesu erinnere. Vor 2000 Jahren ist jener Garten zu einem Tränenort Jesu geworden.

Pfarrerin Scholl schlug dann den Bogen zur Gegenwart und betonte, dass heute die Ukraine und große Teile Europas Tränenorte seien. Dort, wie auch in weiten Teilen der Welt, würden nun Kriegstränen vergossen – von Menschen, die vor Ort ausharren, von den Flüchtlingen und ebenso von den Menschen im Westen, die täglich die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet hören. Sie verdeutlichte, dass tränenreiches Beten damals wie heute die Angst zulassen und zur hoffnungsvollen Befreiung führen könne.

Ständerling im Grünen

Beim anschließenden Ständerling im Grünen hieß der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Harald Witte, die neue Pfarrerin willkommen. Er freute sich, dass es gelungen ist, nach einem Jahr die Pfarrstelle wieder zu besetzen. Für die weltliche Gemeinde überbrachte Stadtrat Günther Meinhold Willkommengrüße.