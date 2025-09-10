Neue Pfarrer stehen bereit: Pfarrstellen der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar wieder besetzt

Ein freudiger Tag für die katholische Seelsorgeeinheit Neckar-Baar in Schwenningen: Mit der Investitur von Pfarrer Thomas Schmollinger und der Amtseinführung von Pfarrer John Musa am 14. September um 16 Uhr in der Kirche St. Franziskus in Schwenningen sind die seit Mai vergangenen Jahres vakanten beiden Pfarrstellen wieder offiziell besetzt. Nach zehn Jahren in Schwenningen wechselten die Team-Pfarrer Michael Schuhmacher und Andreas Schulz nach Waiblingen.

Dekan Rüdiger Kocholl übernimmt die Amtseinführung der Nachfolger am Sonntag. Musikalisch wird der Gottesdienst von dem Projektchor mitgestaltet, der sich aus diesem Anlass zusammengefunden hat. Nach der Amtseinführung ist ein Stehempfang mit Häppchen und Getränken im Gemeindehaus St. Franziskus vorgesehen. Die Kollekte ist je zur Hälfte für die Arbeit in der Partnerdiözese Same und für das Waisenhaus von Pfarrer John Musa in Nigeria bestimmt.

Nach Angaben der Kirchengemeinde besteht an diesem Sonntag die Möglichkeit, den Parkplatz der Hochschule Furtwangen mit zu benutzen. Die Schranken sind an diesem Tag geöffnet. Ebenso stehe der Parkplatz am Neckartower zur Verfügung. An diesem Sonntag finden keine anderen Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit statt, zu der auch St. Anna in Tuningen und St. Otmar in Weigheim gehören.

John Musa zweiter Pfarrer

Nach 16 Jahren in der Seelsorgeeinheit Trossingen-Gunningen-Durchhausen wechselt der 61-jährige Schmollinger in die etwa doppelt so große Seelsorgeeinheit in Schwenningen. Daher betreuen zwei Pfarrer die Gläubigen. Und die zweite Stelle ist mit John Musa besetzt, der aus Nigeria stammt. Er ist bereits seit Juni 2024 als Pfarrvikar zur Überbrückung der Vakanz in der Seelsorgeeinheit tätig. Er war zuletzt als Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Steinachtal und zuvor von 2018 bis 2022 als Pfarrvikar in Stuttgart-Möhringen tätig. Thomas Schmollinger wurde am 12. Juli in Trossingen verabschiedet. Dort ließ man ihn ungern ziehen. Pfarrer Schmollinger habe vieles erlebt und bewegt und mit seiner besonderen Art die Herzen der Menschen erreicht, sagte Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes im Juli. „Wir verabschieden einen wunderbaren und schon besonderen Pfarrer mit Weitblick in die ganze Welt, mit großer Gastfreundschaft, Witz und Humor“. Auch hier steht mit Robert Benni Marcose, der aus Indien stammt, ein Nachfolger bereit. Die Vakanz in Trossingen währt also nur kurz.

Marcose wird im Rahmen eines Gottesdienstes am Sonntag, 21. September, um 14 Uhr in der Kirche St. Theresia in Trossingen von Dekan Matthias Koschar in sein Amt eingeführt.