Neue Pfarrer stehen bereit: Pfarrstellen der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar wieder besetzt

Am Sonntag ist die Investitur der Pfarrer Thomas Schmollinger und John Musa in der Kirche St. Franziskus in Schwenningen.
Ein freudiger Tag für die katholische Seelsorgeeinheit Neckar-Baar in Schwenningen: Mit der Investitur von Pfarrer Thomas Schmollinger und der Amtseinführung von Pfarrer John Musa am 14. September um 16 Uhr in der Kirche St. Franziskus in Schwenningen sind die seit Mai vergangenen Jahres vakanten beiden Pfarrstellen wieder offiziell besetzt. Nach zehn Jahren in Schwenningen wechselten die Team-Pfarrer Michael Schuhmacher und Andreas Schulz nach Waiblingen.