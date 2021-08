1 Am vergangenen Samstag suchte Marie Herrmann im Floraparadies in Schabenhausen das politische Gespräch und die Diskussion mit den Menschen. Foto: Bantle

Vielen Menschen noch gar nicht bekannt ist die Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis). Nun stellt sich der Kreisverband der Partei in Niederschach vor.

Niedereschach - Die Partei "die Basis" wurde im Juli 2020 gegründet. Seither wurden in allen 16 Bundesländern Landesverbände ins Leben gerufen und im Schwarzwald-Baar-Kreis in Niedereschach-Schabenhausen im "Floraparadies Weißer" ein entsprechender Kreisverband gegründet. Dort suchten am vergangenen Samstag Parteimitglieder rund um die Direktkandidatin für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Marie Herrmann, den Kontakt zu den Menschen, um sich, die Partei und vor allem auch die angestrebten Ziele vorzustellen. Das Interesse war groß.

"Die Basis" die am schnellsten wachsende Partei in Deutschland

Wie Marie Herrmann betont, habe sie den Eindruck gewonnen, dass viele Menschen längst nicht mehr wissen, welcher Partei sie ihre Stimmen geben sollen. Das belege seit vielen Jahren auch die große Zahl der Nichtwähler. Am Rande des Besuches am Samstag im Floraparadies, hat sich unser Mitarbeiter mit der in Berlin geborenen und in Pfaffenweiler wohnenden Frau, die mit ihrer Kandidatur absolutes "Neuland" betritt und die in Villingen-Schwenningen eine Praxis für Physiotherapie mit mehreren Angestellten betreibt, unterhalten.

Angesichts einer nach Angaben von Herrmann rasant steigenden Mitgliederzahl, die deutschlandweit bereits bei über 31.000 liege, ist die Kandidatin davon überzeugt, dass ihre Partei die Fünf-Prozent-Hürde locker überspringen wird und formuliert als ihr Wahlziel bei der anstehenden Bundestagswahl "5 Prozent Plus X".

Aktuell, so Herrmann, sei "die Basis" die am schnellsten wachsende Partei in Deutschland und liege im Mitgliedervergleich zu den größten Parteien im Land bereits an neunter Stelle. Am meisten stört sich Herrmann daran, dass ihre Partei wie sie ausdrücklich betont "völlig zu Unrecht", immer wieder in einer "bestimmten Ecke", sprich der "Querdenkerszene" verortet und oft "böse" dargestellt wird. Das Gegenteil sei der Fall.

Grundsätze in vier Säulen

Die Mitglieder ihrer Partei seien friedliebend und achtsam gegenüber allen Menschen, deren Meinung man, auch wenn sie abweichend von der eigenen Meinung sei, stets respektiere. "Wir wollen eine Demokratie von unten nach oben", sagt Herrmann und geht voller Leidenschaft auf die tragenden Säulen einer freiheitlichen Gesellschaft ein, die die Partei definiert hat.

Diese lauten: Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Unter "Freiheit" versteht "die Basis" die durch das Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte. "Sie schützen uns und garantieren Vielfalt", betont Herrmann.

Was die "Machtbegrenzung" anbetrifft, ist "die Basis" davon überzeugt, dass es eine freiheitliche Gesellschaft nur geben kann, wenn Macht und Machtstrukturen begrenzt und kontrolliert werden. Deshalb sollen in ihrer Partei mögliche Mandatsträger laut Satzung nur eine Legislaturperiode lang im Amt bleiben. Dies verhindere zudem Lobbyismus.

Die "Achtsamkeit" stehe für die Beachtung der Menschlichkeit und den achtsamen Umgang mit sich selbst und mit den Anderen und für das Leitbild einer freiheitlichen Gesellschaft. Und unter der "Schwarmintelligenz" verstehe ihre Partei die "Weisheit der Vielen". Nur ein aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtetes Problem lasse sich in seiner Gesamtheit erkennen und lösen.

"Nicht zu wählen, ist keine Option"

Herrmann betont, das ihr und ihrer Partei generationsübergreifend das Wohl aller Menschen am Herzen liege, ebenso wie die Zukunft des Mittelstandes, echte Meinungsfreiheit, die Gewaltenteilung, das Wohl der Kinder, die ein Recht auf Bildung und freie Entfaltung haben und die Beseitigung der Ursachen existenzieller Not. In ihrem täglichen Berufsalltag bekomme sie Einblicke in die vielen Ursachen existenzieller Not. Dazu zähle sie auch die Corona-Verordnungen, die eine Spaltung bewirken, die sich durch Familien und Freundeskreise ziehe und aus ihrer Sicht mit einem Verlust der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein hergehe.

In ihrer Partei "die Basis" hätten sich Menschen zusammengefunden, um ein anderes Miteinander zu schaffen. Eine Gesellschaft, die liebevoll und achtsam miteinander umgehe, die Werte des Grundgesetzes hochhalte und lebe. Und eines hebt Herrmann ebenfalls hervor: "Nicht zu wählen, ist keine Option". Marie Herrmann und ihre Mitstreiter aus dem Landkreis seien zwar "politische Frischlinge" und müssten ihren Wahlkampf selbst finanzieren, trotzdem sei man überzeugt, bei der Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde zu schaffen und in den Bundestag einzuziehen.