Neue Parkplätze auf dem Lindenhof: Sorge wegen Lärm bei Heckler & Koch-Bauvorhaben

Nach Verzögerungen wegen einer Planänderung soll es beim Bauvorhaben von Heckler&Koch in Oberndorf nun zügig vorangehen. Zum Thema Lärm gab es jedoch noch Klärungsbedarf.
Der Waffenhersteller Heckler&Koch baut seit Sommer 2024 ein Schieß- und Montagezentrum an der Beffendorfer Straße und möchte südöstlich davon rund 100 Parkplätze schaffen. Dafür war eine Bebauungsplanänderung nötig, denn die bisherige Version lässt Parkplätze aus Lärmschutzgründen nicht zu. Ehe nun am 24. März der Satzungsbeschluss gefasst wird, gab es zum Thema Lärm nochmals Klärungsbedarf bei den Oberndorfer Stadträten.