Neue Parkplätze auf dem Lindenhof: Sorge wegen Lärm bei Heckler & Koch-Bauvorhaben

Nach Verzögerungen wegen einer Planänderung soll es beim Bauvorhaben von Heckler&Koch in Oberndorf nun zügig vorangehen. Zum Thema Lärm gab es jedoch noch Klärungsbedarf.

Der Waffenhersteller Heckler&Koch baut seit Sommer 2024 ein Schieß- und Montagezentrum an der Beffendorfer Straße und möchte südöstlich davon rund 100 Parkplätze schaffen. Dafür war eine Bebauungsplanänderung nötig, denn die bisherige Version lässt Parkplätze aus Lärmschutzgründen nicht zu. Ehe nun am 24. März der Satzungsbeschluss gefasst wird, gab es zum Thema Lärm nochmals Klärungsbedarf bei den Oberndorfer Stadträten.

Schon im Dezember 2024 hatte der Gemeinderat über den Entwurf diskutiert. Im März 2025 wurde die Aufstellung des geänderten Bebauungsplans beschlossen. Dann musste die Planung der Außenanlagen – insbesondere, was die Lage der Regenrückhalte- und Versickerungsanlage anging – überarbeitet werden, weswegen der Gemeinderat im vergangenen Februar erneut über den Entwurf abstimmte und es eine erneute Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit gab.

Die geplanten Mitarbeiterstellplätze an der Beffendorfer Straße auf dem Lindenhof Foto: Datwarapper/Grafik: Ganter

Nun hatte das Landratsamt Rottweil Bedenken vorgebracht hinsichtlich der Klassifizierung des eingeschränkten Gewerbegebiets, in dem nur „nicht wesentlich störende Betriebe“ im Sinne eines Mischgebiets zulässig sind. Ein metallverarbeitender Betrieb sei typischerweise als „wesentlich störend“ einzustufen und entspräche damit nicht der geplanten Festsetzung als eingeschränktes Gewerbegebiet.

Der Vorschlag des Landratsamts: Ein Gewerbegebiet festzulegen, in dem „Gewerbebetriebe aller Art“ nur ausnahmsweise zulässig sind. Eine Voraussetzung für die Erteilung der Ausnahme sei der Nachweis, dass die Lärmgrenzwerte eingehalten werden.

Sorge vor höherer Lärmbelastung

Im Bebauungsplanentwurf war eine Regelung zu zulässigen Schallleistungspegeln enthalten, die aus dem bisherigen Bebauungsplan übernommen wurde. Das sei laut Landratsamt nach der heutigen Rechtslage nicht zulässig. Die Behörde habe daher angeregt, die Einhaltung der Immissionsrichtwerte stattdessen in die Hinweise aufzunehmen. Ein Nachteil ergebe sich daraus nicht, meinte Bürgermeister Matthias Winter.

CDU-Stadtrat Wolfgang Hauser gab der Befürchtung Ausdruck, durch eine Streichung aus den Festsetzungen würden dann höhere Lärmgrenzwerte gelten und somit eine Verschlechterung herbeigeführt.

Das sei nicht der Fall, stellte Lidia Melito-David, Amtsleiterin Planen und Bauen, klar. Die Festsetzungen aufzublähen sei nicht nötig, wenn es um geltendes Recht gehe, erklärte sie. Die Überprüfung, ob die Lärmwerte eingehalten werden, erfolge im Laufe des Baugenehmigungsverfahren.

Lärmgrenzen gelten dennoch

Aber letztlich lasse man doch zu, dass der Betrieb künftig mehr Lärm erzeugen dürfe, meinte Hauser fragend mit Blick auf das im Süden angrenzende Wohngebiet. Bernhard Maier (BfO) gab außerdem der Sorge Ausdruck, der bisherige Lärm könne sich durch weitere Gebäude, in denen Metall verarbeitet werde, ja summieren.

Die Lärmgrenze richte sich immer nach dem Gebiet, das vom Lärm beeinträchtigt werde, in diesem Fall: das angrenzende allgemeine Wohngebiet. Folglich gelten maximal 55 db(A) tagsüber und 40 db(A) nachts, erklärte Melito-David. Diese geltenden Lärmgrenzen blieben unverändert und müssten eingehalten werden.

Letztlich erfolgte die Empfehlung des Ausschusses an den Gemeinderat, den Bebauungsplan „GE Lindenhof-Süd I, 5. Änderung“ als Satzung zu beschließen, bei einer Enthaltung.