Neue Panorama-Webcam in Todtnauberg: Wie Wetter und Schnee sind

Die Mitglieder des Vereins „L(i)ebenswertes Todtnauberg“ blickten auf ein aktives Jahr. Der Verein landet mit der Panorama-Webcam einen echten Coup.
Drei Aktionen stachen besonders hervor. Mit der Live-Webcam „Panocloud“, die am Horn installiert ist und per Liveübertragung aktuelle Bilder im 270 Grad-Winkel vom „Dorf am Himmel“ – vom Stübenwasen bis Belchen zeigt, landete der Verein einen wahren Coup. Sowohl Gäste als auch Einheimische sind begeistert von dieser Möglichkeit, sich aktuell über Wetter, Schneelage und überhaupt das Dorf zu informieren.