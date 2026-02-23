Neue Panorama-Webcam in Todtnauberg: Wie Wetter und Schnee sind

Drei Aktionen stachen besonders hervor. Mit der Live-Webcam „Panocloud“, die am Horn installiert ist und per Liveübertragung aktuelle Bilder im 270 Grad-Winkel vom „Dorf am Himmel“ – vom Stübenwasen bis Belchen zeigt, landete der Verein einen wahren Coup. Sowohl Gäste als auch Einheimische sind begeistert von dieser Möglichkeit, sich aktuell über Wetter, Schneelage und überhaupt das Dorf zu informieren.

Gekennzeichnet auf der Panoramasicht sind sowohl die Todtnauberger Lifte, die umliegenden Gipfel, die diversen Orte wie Aussichtspunkte und Bergwacht, Attraktionen und Sehenswürdigkeiten wie Hängebrücke, längste Baumliege der Welt oder Fatima-Kapelle und die Alpen.

Aktiv auf Social-Media

Beliebt sei auch die Funktion, so der Vorsitzende des Vereins Fredi Boch im Gespräch mit unserer Zeitung, Wetter und Schneeverhältnisse stundenweise oder tageweise im Archiv anzusehen. Auch kann man vor- und zurück„spulen“, um sich noch einmal den Sonnenaufgang (oder –untergang) anzusehen.

Angebracht wurde die Kamera an einem freigewordenem Strommasten am Horn, die Kosten lagen bei rund 15 000 Euro, informiert Boch. Gepflegt würde das Projekt von Julia Barckmann.

Besonders aktiv sei der Verein in den Bereichen Social Media und Website-Gestaltung gewesen. Nach dem Motto: „Was gibt’s Neues“ ist hier Ramona Leonhardt verantwortlich für die Auftritte bei Instagram, Facebook und TikTok, Siggi Kunz hat zusammen mit der Agentur Hirsch und Wölfle eine neue Internetseite kreiert, verlinkt mit der Hochschwarzwald Tourismus Gesellschaft und dort den Veranstaltungen.

Bergbaugeschichte zeigen

Ein weiteres großes Projekt, das in den letzten Zügen liegt, sei die Verwirklichung der Todtnauberger Bergbaugeschichte in verschiedenen Stationen im Ort und dem begehbaren Schauplatz auf dem Radschert. Viele Diskussionen habe es hierzu gegeben, so Boch, doch die Förderung sei nun fast da, und das Projekt könne verwirklicht werden. Die Bürokratie sei auch hier zum Teil überbordend, und wie viele und zähe Verhandlungen und Diskussionen der Vorsitzende des Bürgervereins in den letzten 16 Jahren seiner Amtszeit geführt habe, könne er kaum zählen.

Ein Jahr bleibt Boch noch Vorsitzender, doch für eine weitere Amtszeit als Vorsitzender des Vereins, den er vor 16 Jahren gegründet hat, stehe er nicht mehr zur Verfügung. Doch eine Nachfolge scheint bereits in Sicht: „Wir sind in guten Gesprächen“, sagt er zuversichtlich.

Werdegang des Vereins

Im Jahr 2010 fand die Gründungsversammlung im Kurhaus statt, und 114 von 140 erschienen Bürgern wurden an diesem Abend Gründungsmitglieder des Vereins „L(i)ebenswertes Todtnauberg“. Der damalige Ortsvorsteher Arthur Strohmenger hatte Zahlen zum Thema Todtnauberg im Wandel der Zeit aufgezeigt. Ein Rückgang bei den Übernachtungen und im Zimmerangebot, Generationswandel und weniger Geld in den Kassen der Kommunen machten eine neue Orientierung nötig. Eine gemeinsame Initiative für neue Ziele lautete das Motto, und sehr viele junge Todtnauberger Familien und Unternehmer hatten sich gemeldet, um aktiv in einem Bürgerverein mitzuwirken.

Bessere Zustände für die Gäste und bessere Lebensqualität für Einheimische, so lautete unter anderem das Ziel. „Wir leben vom Tourismus, also müssen wir uns doch engagieren“, hatte damals ein Gründungsmitglied gesagt. Ein Satz, der auch heute noch in Todtnauberg aktuell ist.

www.todtnauberg.de und todtnauberg.panocloud.webcam