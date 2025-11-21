Neue Pächter in Simmersfeld: „Vesperstube“ auf Boysen-Gelände öffnet wieder ihre Pforten

Die „Vesperstube“ in Simmersfeld hat neue Pächter. Wie gewohnt bleibt das heimelige Interieur. Die Speisekarte hingegen präsentiert sich mit einigen Ergänzungen.
In der Vesperstube auf dem Boysen-Gelände gehen wieder die Lichter an: Die Gaststätte hat mit Martina Grammel und ihrem Ehemann Oliver Schwenk aus Pfalzgrafenweiler ein neues Pächterpaar gefunden. Und beide sind ganz angetan von ihrer neuen Wirkungsstätte:„Es ist eine voll schöne Bude“, bringt es Schwenk auf den Punkt. Grammel lobt das „Hüttenflair“, das mit dem Holz und dem Kachelofen einhergeht. Dieses gemütlich-heimelige Ambiente finden die Gäste auch weiterhin in der Vesperstube.