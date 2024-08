Was in Hechingens kleinstem Stadtteil Beuren ansteht

Tanja Saile wurde ohne Erfahrung im Ortschaftsrat zur Ortsvorsteherin in Beuren gewählt. Die 53-Jährige ist fest in Hechingens kleinstem Stadtteil verwurzelt und arbeitet sich nun in die Verwaltungsaufgaben ein. Ein Großprojekt ist das Alte Feuerwehrhaus.









„Dass ich die meisten Stimmen bekomme, hätte ich so nicht gedacht“, zeigt sich Tanja Saile, seit rund zwei Wochen Ortsvorsteherin von Beuren, überrascht vom Ergebnis der Ortschaftsratswahl in Hechingens kleinstem Stadtteil. Mit 95 Stimmen wurde die 53 Jährige Stimmenkönigin – ohne, dass sie auf Vorerfahrungen im Ortschaftsrat zurückblicken kann. Aber mit den Stimmen der Wähler im Rücken, hat sich Saile mit dem Gedanken, den Posten der Ortsvorsteherin in Beuren zu übernehmen, immer mehr anfreunden können. Wichtig war ihr aber, dass sie zwei Stellvertreter an ihrer Seite hat. Mit Matthias Bastian und Diana Chiaramonte steht nun ein Trio an der Spitze der Ortschaftsverwaltung. Sailes Vorgänger Peter Gantner hatte keine Stellvertreter.