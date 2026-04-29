Neue Ortsvorsteherin Waldmössingen: „Einkaufsmarkt vermissen wir immer noch“

Nach vier Monaten im Amt spricht Sibylle Kunz über ihre Aufgaben, aktuelle Projekte und die Herausforderungen in einem Stadtteil zwischen Tradition und Entwicklung.
Am 1. Januar 2026 hat Sibylle Kunz ihr Amt als Ortsvorsteherin von Waldmössingen angetreten. Davor war sie Leiterin der zentralen Vergabestelle, die eine Querschnittsaufgabe für die Stadtverwaltung erfüllt. Dass sie umfassende Einblicke in die Abläufe im Rathaus hat und die Kollegen dort kennt, ist ein Vorteil bei der Erfüllung der neuen Aufgabe. Aufgewachsen in Hardt und wohnhaft in Aichhalden kennt sie sowohl die Verwaltung als auch die Region gut. Nach den ersten vier Monaten im Amt haben wir mit ihr gesprochen.